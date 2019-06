Bonilla inicia su sexto mandato consecutivo al frente del Ayuntamiento de Vícar

Bonilla recibe la vara de mando

VÍCAR.- Antonio Bonilla ha sido investido por el Pleno del Ayuntamiento de Vícar como Alcalde de este municipio, por sexto mandato consecutivo y octavo en los once mandatos de las corporaciones locales democráticas. Los trece concejales obtenidos por el PSOE en las urnas el pasado mes de mayo le otorgo una amplia mayoría absoluta en la Corporación que se ha visto reflejada en la sesión de investidura, en la que cada grupo con representación en la institución presentó a su cabeza de lista como candidato, obteniendo cada uno los mismos votos que con ediles cuentan. En su discurso ya como alcalde, Antonio Bonilla señaló que “como siempre hemos pensado que esta mayoría absoluta y generosa que los vecinos de Vícar nos ha dado no es una mayoría en contra de una minoría, en absoluto, aquí estamos para oírnos todos y debatir y llegar a las mejores conclusiones como hemos hecho en corporaciones anteriores, Esto hay que ejercerlo desde la convicción democrática de dar la participación y facilitar el trabajo de todos y cada uno de los concejales como representantes que somos de los ciudadanos que son quienes nos han colocado aquí”.

Al respecto señaló que aunque a unos les toca gobernar y a otros el papel de oposición “siempre habrá espacios de colaboración, de cordura, de sensatez y de encuentro para buscar siempre las soluciones que redunden en beneficio de los ciudadanos”. El reelegido alcalde recordó la transformación vertiginosa que ha sufrido el municipio de Vícar en las dos últimas décadas, “no hay un hecho igual en España en estos últimos veinte años y eso es un hecho objetivo y es una de nuestras señas de identidad como pueblo, y de ello debeos sentirnos orgullosos, así como de tener unos servicios públicos al alcance de todo el mundo, gestionado desde lo público y con criterio de excelencia de calidad y tratando de superarse cada día”,

No obstante, Antonio Bonilla ha señalado que ello no es una foto fija, sino que se proyecta hacia el futuro. “A partir de ahora tenemos la encomienda tanto gobierno como oposición de mirar hacia el futuro con ojos de esperanza”, ha indicado para añadir que “vamos a trabajar para seguir mejorando y ampliando nuestro modelo de desarrollo urbano, en aspectos tan importante como las comunicaciones, generando oportunidades y mejorando las condiciones de nuestros barrios y día a día nuestros servicios”.

La agricultura y su apoyo a los agricultores, tuvo también cabida en el discurso de investidura, “gobierne quien gobierne, me da igual, siempre me he mostrado, en primera línea al lado de nuestros agricultores, un colectivo que ha hecho posible el gran desarrollo económico de nuestro pueblo”. También ha ocupado un lugar el colectivo vecinal y de ciudadanos, con referencia especial a la infancia, “nuestro tesoro humano son esos 7.000 niños y niñas que tenemos en Vícar y ellos son una de nuestras prioridades, y vamos a continuar trabajando de la mano de Unicef España”, e igualmente los jóvenes y los mayores.

Antes de la elección, el propio Antonio Bonilla, junto al concejal de Vox, Rafael Jesús Ruda, conformaron la Mesa de Edad, ante la cual fueron desfilando, uno a uno los nuevos concejales para prometer o jurar la Constitución, en algunos casos utilizando ambas fórmulas, y tomar posesión de sus cargos, Luz María Fernández Manzano, Marcelo López Valverde, Vanesa Lidueña Montoya, Manuel Esteban Linares Castillo, Almudena Jiménez Jiménez, Sergio Martín Valverde, Clementina Ortíz Puga, José Luis Leseduarte Carretero, Maria del Carmen García Rueda, Rosendo Martínez Navarro, Francisca Hernández Hidalgo y Francisco Rodríguez Vargas, por el PSOE; Adoración Blanque Pérez, Oscar Rodríguez Sánchez, Gádor Viñolo Fernández y Luis González Martínez, por el PP; Alfonso Santiago Vicente, Isabel Alejandra Ceballos Martínez, por Vox; y José David Cabrera Rodríguez, por IU-Equo-Para la Gente, dieron paso a los miembros de la Mesa de Edad., quedando así constituida la nueva Corporación Municipal. Luego se dio paso a la elección de Alcalde y la posterior toma de posesión, con la entrega del edil más joven del bastón de mando a Antonio Bonilla. La intervención del resto de candidatos propuestos por los grupos con representación, en la que todos se comprometieron a trabajar por los ciudadanos de Vícar, y a favor de desarrollo del municipio, dio paso a la intervención del Alcalde que cerró el Pleno.