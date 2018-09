Junta de Personal del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense

ALMERÍA.- Bomberos del Poniente ha emitido un comunicado a los medios de comunicación en el que se queja de que a la persona que debe dirigir el Consorcio, "de cuyas decisiones depende la seguridad para las vidas de los varios cientos de miles de ciudadanos de esta comarca" no se le exiga "ningún conocimiento sobre el tema que maneja; ni ninguna aptitud para gestionar un servicio de esta envergadura", mientras los requisitos para poder ser bombero sean exigentes.

Nota de prensa

Después de 8 años sin que se produzcan nuevas incorporaciones de personal, el 28 septiembre darán comienzo las oposiciones para bombero del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense. Lo que debería ser motivo de alegría, en realidad es una chapuza más del Jefe de bomberos y de la Presidenta, similar al resto de negligencias que se vienen denunciando en la prensa y en el canal de Youtube “Escándalo Bomberos Poniente Almeriense”. Os aclaro el por qué.

En 2015 había 58 bomberos en el Poniente. En una vergonzosa jugada política, se aumentaron 23 municipios más al área de actuación del Consorcio sin aumento de personal. Tras las protestas de los bomberos y de algunos alcaldes de la Alpujarra, se consiguió que se abriese el retén de Canjáyar en 2017, estando cubierto provisionalmente por personal fuera de su turno ordinario. La operatividad de dicho retén precisa de un mínimo de entre 20 y 26 bomberos repartidos en varios turnos, tal como en su día le expresamos a Dª Isabel Belmonte, Presidenta del Consorcio.

La oposición que comienza este mes, constaba de 12 plazas que al final se han quedado en 11. Hagan ustedes sus cuentas, porque nosotros no entendemos cómo las hacen el Jefe del Parque y la Presidenta del CBP para cubrir las guardias necesarias en Canjáyar o incluso las del próximo parque de Roquetas de Mar. Pero para que se hagan una idea y tal vez comprendan algunas cosas, observen la comparativa entre los requisitos para ser bombero y/o para dirigir el Consorcio de Bomberos:

REQUISITOS PARA SER BOMBERO EN EL PONIENTE ALMERIENSE:

Tras varios años de estudio y preparación, es preciso pasar las siguientes pruebas:

- Examen teórico (100 preguntas de 7 temas legislativo-administrativos y 19 extensos temas sobre materias específicas),

- Pruebas físicas (siete exigentes pruebas: velocidad, dominadas, salto, press de banca, resistencia, natación y trepa de cuerda);

- Supuesto práctico por escrito;

- Examen psicotécnico con cientos de preguntas;

- Exhaustivo examen médico;

- Además de tener como mínimo el graduado en ESO y el carné de conducir tipo C.

No basta con pasar todas esas pruebas, sino que hay que quedar por delante de los cientos de aspirantes que optan a las plazas.

Y si más adelante se desea ser cabo o sargento, nuevamente se deben pasar exigentes pruebas.

REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE/A DEL CONSORCIO DE BOMBEROS DEL PONIENTE ALMERIENSE:

- Ser concejal de algún municipio almeriense.

Da igual si tiene el mínimo estudio o la mínima capacidad para nada.

REFLEXIÓN:

Las exigentes pruebas necesarias para ser bombero, son lógicas dada la naturaleza de su trabajo. Y estamos hablando de un simple bombero que luego trabaja apoyado por un equipo de más bomberos y bajo la dirección de sus mandos.

Lo que no es lógico, es que la persona que dirija el Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense, y de cuyas decisiones depende la seguridad para las vidas de los varios cientos de miles de ciudadanos de esta comarca, no precise tener ningún conocimiento sobre el tema que maneja; ni ninguna aptitud para gestionar un servicio de esta envergadura. Eso no es lógico, pero es lo que sucede en el Poniente Almeriense, para desgracia de sus ciudadanos.

El resultado de esta paradójica situación es el que venimos denunciando desde la Junta de Personal de los Bomberos del Poniente desde hace años: numerosas negligencias y una gestión caótica que se refleja en más impuestos para los ciudadanos del Poniente Almeriense a cambio de un peor servicio que a veces incluso pone en peligro las vidas de los bomberos y/o de los ciudadanos.

José Luis Martín Maldonado, Secretario de la Junta de Personal del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense.