Berger irrumpe en los Cursos de Verano de la UAL enseñando a ‘Escribir en imágenes’

Con este curso, titulado ‘Escribir en Imágenes’, tanto Diputación como la UAL fomentan la formación en cine entre un alumnado que procede de diferentes puntos de la geografía española



Inauguración del curso

ALMERÍA.- En unión por tercer año consecutivo con la Diputación de Almería, en los Cursos de Verano 2019 se ha abierto de nuevo la ventana a una industria cultural tan ligada a la provincia como es la del cine. Inaugurando ‘Escribir en imágenes’, Pilar Jerez ha enmarcado este seminario en “una edición muy ambiciosa, como también la última, 28 cursos que comenzaron este lunes día 1, en los que hay depositada mucha ilusión y que se van a desarrollar durante las tres próximas semanas”. Más en concreto sobre esta propuesta cinematográfica que se extenderá hasta el viernes día 5, la directora de los Cursos de Verano ha confesado estar “especialmente contenta, porque se ha consolidado como una apuesta de los mismos hacia el cine”, esperando que, “al igual que las ediciones pasadas, sea un éxito”. También ha querido destacar el récord de matriculados este año 2019 en el compendio global de los seminarios, “hemos sobrepasado los mil”, ha apuntado, fruto de “una buena campaña de difusión, pero sobre todo por la calidad tanto de los cursos como de los ponentes que forman parte de la programación”.

En la inauguración de ‘Escribir en imágenes’ ha participado Antonio Jesús Rodríguez, diputado de Cultura, que ha recordado que “uno de los principales objetivos de la Diputación Provincial es devolver el esplendor de la industria cinematográfica a nuestra tierra, y eso se consigue desde muchos frentes; uno de ellos es este curso y la formación, para hacer posible el desarrollo del talento de los almerienses”. Rodríguez ha enfatizado en el hecho de que “en los últimos años se están recuperando buenas sensaciones”, en referencia al número y calidad de los rodajes que se cristalizan en Almería, y ha añadido que “por eso desde Diputación, y junto con la sociedad civil, con la UAL y el resto de instituciones, tenemos que seguir en esta línea, esa es la directriz que marca el presidente de la Institución Provincial para seguir trabajando a favor de un sector tan apasionante como el audiovisual, y tan arraigado en Almería”.

Encantado de participar en el curso, el director bilbaíno Pablo Bergel es el principal ponente y se encargará de que “los estudiantes trabajen duro y que al final tengan un guion de 3 a 5 minutos, ya que es el objetivo”. Blancanieves es su obra más reconocida, con diez premios Goya tras ser nominada en 18 categorías, y forma parte de lo que él llama su “trilogía ibérica” junto a sus otras dos creaciones hasta el momento, la anterior Torremolinos 73 y la posterior Abracadabra. Se ha descrito como “muy feliz de presentar este curso”, desde el propio nombre del mismo: “Se llama ‘Escribir en imágenes’, que es para mí la esencia del cine, lo que hace del cine único, sobre todo las imágenes en movimiento”. Ha insistido en estar “encantado de volver a Almería”, donde ha presentado sus tres películas, “en el Teatro Cervantes”, pero “es la primera vez que doy un curso y ya estoy preparado para disfrutarlo”, ha añadido.

Con otro guiño a esta tierra, este seminario es para “aficionados, profesionales, jóvenes… lo que queremos es gente que tenga ganas de trabajar y que venga a trabajar a Almería, lo que clave, el promocionar la ciudad y la provincia”. Lo hace de la mano de la UAL y la Diputación, para en el desarrollo del curso explicar “qué es lo que hace del cine una forma de expresión única, con la cámara, el montaje y contar con imágenes”. En definitiva, “al final para mí la tarta es la historia con imágenes y el diálogo es la crema de la tarta”. Sin querer dar muchos detalles sobre su nueva película, sí ha desvelado que ha hecho un paréntesis de una semana en el proyecto para poder dar este curso de verano de la Universidad de Almería: “Me interesan todas las historias, tengo un gusto absolutamente ecléctico, porque me gusta las buenas películas, las que me emocionen, las que me hagan sentir; me interesa mucho el costumbrismo español, la comedia negra, la picaresca es parte de nuestra tradición; todas mis películas son hermanas y la próxima tendrá, como las tres anteriores, humor, emoción, sorpresa y música”. Ha hablado de Berlanga y Azcona como sus referentes: “Con lo que vivimos hoy en día ambos harían grandes películas si estuvieran”.

Con formato taller, el curso cambiará el viernes para finalizar con una mesa redonda de ‘Filming Almería’ titulada ‘Los actores y actrices y el guion’, y contará con la participación de las actrices Eva Llorach y Marta Nieto, con el actor Javier Pereira, con el productor, guionista, actor y pedagogo Francisco Conde, con el propio Pablo Berger y con Enrique Iznaola, director del curso junto a Isabel Mercader. Será en el Patio de Luces de la Diputación, pero hasta ese día comparte sede en el Hotel AC Almería con el seminario ‘Divulgación y comunicación científica. Hacia la sociedad del conocimiento’. Respecto a este curso, este miércoles cierra sus ponencias tras haber pasado por la sede de Canal Sur en el desarrollo de su parte práctica, ‘Ciencia en un minuto’, con Mabel Angulo como ponente. También han intervenido Fernando Diánez, directo de la OTRI de la UAL, Antonio Murillo, profesor de Nutrición y Bromatología también de la UAL, y Azucena Martín y María Docavo organizadoras de ‘Ciencia en bares’. Restarán además las intervenciones de Lorenzo Melchor, coordinador de ‘Ciencia en el Parlamento’, y Clara Isabel Grima, profesora de Matemáticas Aplicadas I en la Universidad de Sevilla.