Balanegra celebra su tercer aniversario como municipio 103 de la provincia

Acto conmemorativo por el aniversario de Balanegra





La localidad almeriense de Balanegra ha celebrado su tercer aniversario como municipio 103 de la provincia de Almería. El vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, ha acompañado a la alcaldesa, Nuria Rodríguez, y a sus vecinos en el acto institucional del 'Día del Municipio de Balanegra' con el que la corporación ha celebrado "su identidad social y cultural, y del espíritu de unión y solidaridad de todos sus vecinos".



La regidora ha inaugurado el acto en el que ha destacado la presencia de vecinos y autoridades en "un día en el que celebramos nuestra identidad propia y los pasos que está dando el municipio, y en el que reconocemos a quienes han contribuido a que el municipio siga alcanzando nuevas metas", según ha informado la institución provincial en una nota.



Asimismo, ha agradecido a cada uno de los premiados, entre ellos, a al Diputación por su "sensibilidad con los pequeños municipios y por ser motor para el impulso del deporte entre los jóvenes y no tan jóvenes de la localidad".



Por su parte, el vicepresidente de la Diputación ha subrayado la emoción con la que se une a sus paisanos y vecinos en esta fecha tan especial. "A Balanegra nadie le ha regalado nada, todo lo que es hoy es gracias al esfuerzo, el trabajo, el sudor y el pago de muchas letras por vuestra parte. Es vuestro tesón y sacrificio el que nos ha llevado a que hoy celebremos su tercer aniversario como municipio y que hoy sea un referente como municipio emprendedor", ha subrayado.



Además, García ha felicitado a los vecinos por "a El Ejido su colaboración con la seguridad de este pueblo, prestando los servicios de la Policía Local. Gracias también al Grupo de Teatro de Trigo Limpio, muchos municipios les gustaría tener grupo de teatro y mucho más uno como éste. Quiero felicitar a una familia y a una persona que ha sido un baluarte para Balanegra, sin el Bar de Agustín no se entendería este municipio. José Cortés es una auténtica Institución y todos los vecinos de Balanegra estamos orgullosos de él y su familia, enhorabuena".



Por último, ha agradecido la labor del área de Deportes que "hace un gran trabajo en la provincia de Almería y desde Diputación tratamos de dar cumplida cabida a las peticiones que hacen los ayuntamientos. El mérito de este reconocimiento no es de la Institución, sino de todos los que forman parte del deporte de Balanegra".



También ha destacado que la institución provincial ha invertido y va a invertir en importantes obras en el municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos, "porque os lo merecéis y vuestro municipio, con bandera azul, está presente en las acciones de promoción del destino 'Costa de Almería'".



DISTINCIONES POR EL 'DÍA DEL MUNICIPIO'



En el marco de la jornada festiva, el Ayuntamiento ha distinguido a las instituciones y personas que han trabajado por Balanegra en diferentes ámbitos. "Cuando un Ayuntamiento inicia su andadura como institución, todas las ayudas son pocas; en esos momentos, la colaboración y la ayuda institucional son imprescindible para comenzar a prestar los servicios a los vecinos y vecinas", ha explicado la alcaldesa del municipio.



La primera de las distinciones ha sido para la Policía Local del Ayuntamiento de El Ejido que durante la puesta en funcionamiento del nuevo Ayuntamiento, "se volcó con gran diligencia, eficacia y motivación al servicio de los balanegrese, trabajando como si lo hicieran en su propio municipio", ha asegurado la alcaldesa.



El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha recogido el reconocimiento subrayando que "no nos ha costado, ni nos va a costar colaborar con el Ayuntamiento de Balanegra porque tenemos muchas cosas en común y sabemos lo que es constituirse como entidad propia. Debéis sentiros muy orgullosos de vuestra Corporación y de vuestra alcaldesa. Allá por donde va siempre lleva por bandera los intereses de sus vecinos y su municipio".



En los agradecimientos deportivos, la distinción ha sido para el Área de Deportes de la Diputación por "por haber contribuido a que la actividad deportiva sea uno de los signos de reconocimiento del municipio, por la motivación que realiza entre sus habitantes, por la atención a las infraestructuras deportivas y por la profesionalidad y el afecto que ponen sus responsables políticos y técnicos en esta asistencia al municipio".



Ángeles Martínez ha destacado que este reconocimiento no es para Diputación, sino para Balanegra. "La Diputación da respuesta a las demandas de los municipios y Balanegra es uno de los más activos en materia deportiva y sus vecinos son todo un ejemplo por su dinamismo", ha añadido.



Por su parte, el grupo de teatro 'Trigo Limpio', que integran todos los vecinos del municipio, ha sido distinguida por hacer del teatro "una de las actividades más creativas, formadoras, y de promoción social y de creación de sentimientos más destacadas". El grupo se inició con Juan Antonio Bonillo Tijeras, unido a la Escuela de Adultos de Balanegra, y en la actualidad continúa con su andadura con la actual directora Vanesa González Martín.



Esta distinción ha sido recogida por Juan Antonio Bonillo, Ana María Aguilera, Carmen Martín, Mari Carmen Manzano, Noelia Aguilera, Julia Pérez, Mercedes Pérez, Isabel Sergio, Ana María López, Pilar González Real, Francisca Bautista Arboleas, Alba González, María Amat, Nicolás Marín, Gabriel Valdivia y Vanesa González.



Asimismo, el Bar de Agustín, "uno de los lugares de reunión estratégicos del municipio", también ha sido distinguido, recogiendo el galardón el hijo del fundador del negocio familiar.



La última de las distinciones ha sido para José Cortes Gómez que, pese a ser natural de Laroles, lleva viviendo y "sintiéndose balanegrense" desde hace casi 50 años. Desde su negocio, la carnicería, ha visto crecer al municipio al tiempo que ha ido creciendo su prolífica familia --14 hijos, 40 nietos, 52 bisnietos y tres tataranietos--.

--EUROPA PRESS--