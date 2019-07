Ayuntamiento y Junta crearán una mesa de trabajo para analizar un expediente de deuda de 8,8 millones

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco





La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería han acordado este jueves la creación de una mesa de trabajo para analizar la situación se encuentra ese expediente por el que el Consistorio adeuda a la administración andaluza 8,8 millones de euros por impagos del agua recibida del Campo de Dalías entre los años 80 y 90.



Así lo ha indicado el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, quien se ha comprometido a "resolver, en el plazo más corto posible, la situación de esa deuda" que llega "heredada como consecuencia de una mala gestión anterior", según ha apuntado.



Tras reunirse con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en la sede de la Alcaldía, Bravo ha apuntado si se determina que esa deuda no está prescrita, tal y como alega el Ayuntamiento, y tuviera que hacerse el pago, se buscaría dar "facilidades" al Ayuntamiento y ver "de qué manera se afronta sin que perturbe y afecte a su situación económica y al equilibrio financiero y presupuestario que presenta".



"No tiene ningún sentido que carguemos todo el peso sobre el Ayuntamiento, sobre todo cuando se trata de un tema heredado", ha insistido Bravo, quien ha reconocido que la Junta también adeuda una cantidad al Consistorio a través de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica), con lo que "no tiene ningún sentido, que el hermano mayor le deba al menor dinero".



En esta línea, Bravo ha afirmado que la Patrica "es una garantía para la propia Junta de Andalucía de cobro de unas deudas en un momento dado porque es una transferencia de financiación" aunque haya estado "congelada durante siete años", según ha advertido.



En cualquier caso, el titular andaluz de Hacienda ha subrayado que una vez se cuente con un marco "analizado y estudiado" sobre las deudas entre administraciones se abordará "la mejor manera" para afrontar eventuales pagos sin que "suponga ningún menoscabo a las arcas públicas del Ayuntamiento".





