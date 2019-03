Ayuntamiento de Almería publica el plan provisional de acción contra el ruido para recoger aportaciones ciudadanas

Plan provisional de acción contra el ruido





El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha publicado el texto provisional del plan de acción del vigente mapa estratégico de ruidos y el plan zonal de la zona saturada de Almería para que los ciudadanos afectados y las entidades puedan realizar sus aportaciones durante un plazo de 15 días.



El documento, consultado por Europa Press, amplía la zona acústica saturada del centro de la capital, de manera que se prolonga hacia el norte hasta la Puerta de Purchena desde la calle General Tamayo en perpendicular con el Paseo de Almería y la calle Marín, según los límites del nuevo mapa efectuado a partir de las mediciones.



Se consideran zonas acústicamente saturadas aquellos espacios en los que, como consecuencia de numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos, los niveles sonoros ambientales producidos por la concentración de las actividades existentes y por las de las personas que las utilizan, sobrepasan los objetivos de calidad acústica, especialmente en el periodo nocturno.



Así, las principales fuentes de ruido que han sido consideradas en el estudio para delimitar el mapa de ruidos son el tráfico rodado y las actividades de ocio en locales y terrazas, lo que ha conllevado un estudio por cada uno de los establecimientos ubicados en la zona afectada.



Entre las medidas que propone la memoria para actuar en la zona acústica saturada se encuentra la suspensión de nuevas licencias y ampliaciones de actividad que sean generadoras de ruido en horario nocturno en teatros, cafés, pubs y bares, salas de fiesta, discotecas, salas de juego y tiendas 24 horas, entre otras, para no incrementar el número de actividades generadoras de ruido durante la noche derivado de la concentración de actividades.



También se aconseja suspender las nuevas licencias y ampliaciones de actividad por efectos acumulativos, cuando en un radio de 50 metros existan más de diez establecimientos de los ya mencionados así como autoservicios. "La adopción de esta medida implicará la definición de los criterios de medida", han añadido.



El documento aboga por establecer un control y una regulación de horarios para sillas y veladores en el exterior, con lo que propone que para los días de domingo a jueves --ambos incluidos-- se permita la apertura hasta las 0,00 horas, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos se prolongue hasta las 0,30 horas. Igualmente, aconseja que para los periodos de Navidad, Semana Santa y feria, estos espacios puedan tener clientes hasta las 2,00 horas.



Otra de las medidas que incluye el equipo redactor es la introducción de asfalto fonoabsorbente que reduzcan el ruido en las próximas renovaciones que se programen de las vías así como la posibilidad de reducir la velocidad de vehículos en el horario nocturno.



"Esta acción se motiva por la afluencia de tráfico de vehículos a la zona de estudio en horario nocturno dado entre otras por la existencia de aparcamientos y parkings tanto públicos como privados en lazona. Además, la mejora del pavimento tiene un efecto directo sobre el ruido, ya que el ruido generado por rodadura si el pavimento se ha mejorado debe minimizarse", han detallado.



CONTROL DEL HORARIO DE LIMPIEZA



El control y la adaptación de horarios de los servicios de limpieza municipales también es un foco de ruido que el plan propone tener en cuenta para la zona, por lo que insta a adaptar los horarios de limpieza y recogida de basuras, de tal modo que "no se realicen en período noche", mientras que el vidrio en particular cuente con un horario específico.



El plan apuesta también por la creación de una línea de rehabilitación privada en la zona saturada que incluya la mejora del aislamiento acústico, al menos, en los elementos de las fachada, dado que las zonas saturadas se caracterizan por el nivel de ruido existente en el exterior, por lo que una mejora del aislamiento acústico de las fachadas de los edificios implicarán menor incidencia de ruido en las viviendas.

