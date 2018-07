Ayuntamiento de Almería otorga una nueva prórroga de un mes a OHL con penalidades para acabar las obras de Plaza Vieja

Obras en el interior de la casa consistorial de Almería en Plaza Vieja





El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Fomento, ha concedido un mes más de prórroga a la empresa OHL para finalizar las obras que tiene encomendadas en la segunda fase de rehabilitación de las Casas Consistoriales y la Plaza Vieja de Almería que, según el cronograma, debían haber culminado el pasado 14 de julio tras haber aumentado nuevamente el plazo de actuación, pero bajo penalidades.



La concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), ha indicado a los medios de comunicación que el pasado viernes la dirección de obra emitió un informe a través del registro municipal en el que constataba que no iba a poder cumplir el plazo que se le había concedido y que necesitaría "diez o doce días más" para finalizar los trabajos desde la fecha indicada.



El Ayuntamiento anunció que impondría una multa global de hasta 46.557 euros, a razón de 763,23 euros diarios, por retrasos "imputables" a la labor de la mercantil al entender que dos de los tres meses de prórroga que se le concedieron en abril para finalizar los trabajos a partir del 15 de mayo no estaban justificados por causas sobrevenidas.



Ante esta última fase, el Ayuntamiento entiende que "no tiene sentido que se ordene la paralización de la obra" dado que faltan por rematar algunos trabajos de carpintería en puertas y ventanas a finalizar en corto plazo. "Esgrime el interés público y salvaguardar arquitectónica y patrimonialmente la obra", ha detallado la edil



En este sentido, la cuantía que resulte de estas penalidades se hará efectiva previa cuantificación por parte de los responsables del contrato sobre las certificaciones mensuales de la obra. Cabe recordar que, con esta última, han sido cuatro las prórrogas que el Ayuntamiento ha dado a la empresa para acabar los trabajos contratados desde el pasado mes de septiembre.



Ante estas penalidades, OHL manifestó su intención de reclamar al Ayuntamiento unos 850.000 euros por daños y perjuicios debido a los retrasos en las obras, aunque de momento, según Martínez Labella, no ha habido comunicación oficial al respecto ni se ha abierto ningún tipo de diálogo con la mercantil. "Si ellos quieren negociar, la puerta la tenemos abierta y llegaremos a un entendimiento, pero eso no quiere decir que se quiera negociar nada", ha recalcado.



COMISIÓN DE SEGUIMIENTO



Por otra parte, Martínez Labella ha indicado que se ha solicitado la convocatoria de la comisión de seguimiento de la obra con la Junta de Andalucía para abordar el proyecto de actuación complementario sobre la fachada, que se revestirá de piedra natural para ennoblecerla, y que supondrá una inversión de unos 180.000 euros a ejecutar en un periodo de cuatro semanas.



Este asunto, que se abordará antes del próximo día 30, servirá a la concejal para plantear a la Junta de Andalucía si quiere participar económicamente de la actuación diferenciada con la que se prevé rematar la entrada principal del Ayuntamiento, aunque se abordarán "otros asuntos" sobre los que no ha dado más detalles.



En cuanto al proyecto de urbanización de la Plaza Vieja, Martínez Labella ha indicado que ya ha sido presentado ante el Ayuntamiento y que será presentado en los próximos días, previsiblemente antes de que finalice el mes, por el propio alcalde, con lo que ha declinado adelantar detalles sobre el mismo o indicar si se han introducido cambios significativos tras las protestas por la supresión del arbolado y el traslado del monumento a 'Los Coloraos'.



MESÓN GITANO



Por otra parte, el Ayuntamiento ha recordado las obras de adaptación del Mesón Gitano siguen en marcha tras la prórroga con penalidades otorgada a la UTE Tudmir-Patrimonio el pasado 31 de mayo a razón de 190,18 euros de multa por día de retraso a los que se suman otros 82 días más por retrasos "imputables al contratista".



El Ayuntamiento reconoció más de tres meses de retrasos en las actuales obras debido a la puesta en valor de los restos arqueológicos que se encontraron en la fase previa de los trabajos, si bien, a pesar de ese plazo, "llevan más de dos meses de penalidades".



Por otra parte, el proyecto para la musealización del centro que se ubica a los pies de La Alcazaba y que encierra una sala expositiva, una oficina de turismo y una sala multiusos, ya ha sido entregado y está listo par "supervisarlo y licitarlo" por unos 400.000 euros, según las estimaciones, una vez que sea validado por la Consejería de Cultura.

