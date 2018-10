Ayuntamiento de Almería confirma que las deficiencias en tubería están subsanadas pero paraliza su utilización

Obras del Centro Comercial Torrecárdenas





El Ayuntamiento de Almería ha comunicado a la jueza que investiga presuntas irregularidades en el sector urbanístico sobre el que se levanta el centro comercial Torrecárdenas de la capital que las "deficiencias" detectadas en una tubería construida para abastecer a los municipios de la comarca del Bajo Andarax han "sido subsanadas".



El informe remitido a requerimiento del Juzgado de Instrucción 4 señala, asimismo, que la instalación "no se encuentra en servicio" y señala que, pese a esto, ha ordenado a la concesionaria del servicio municipal de aguas que no la autorice "hasta que así sea expresamente autorizado" por la propia jueza, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consistorio.



El juzgado ha dado traslado a las partes personadas en la causa los informes remitidos por Ayuntamiento de Almería y por Junta de Andalucía para que, en un plazo de cinco días, den réplica a los mismos.



La documentación que se ha incorporado a las diligencias previas fue requerida por la jueza María del Mar Cruz en una providencia en la que condicionaba la apertura de la gran superficie, prevista para el día 25, a que esta demostrase que se habían subsanado las supuestas deficiencias de la tubería y que esta, por tanto, no suponía "riesgo para la salud o el medio ambiente".



Entre la documentación enviada por el Ayuntamiento figura el citado informe de la concesionaria Aqualia sobre las obras que la Consejería de Medio Ambiente está realizando en MNO-05 y en este se acredita que las "deficiencias detectadas" en su momento "han sido subsanadas y, además, que la instalación no se encuentra en servicio".



El consistorio añade que, pese a ello, ha decidido adoptar todas las medidas necesarias "de carácter preventivo" para "imposibilitar" la puesta en servicio de la tubería hasta que el propio juzgado se "pronuncie" sobre la "suficiencia" de las medidas de subsanación realizadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como titular de la obra.



Entre estas medidas, precisa que ha dado orden para que no se autorice la puesta en servicio del ramal de 'Impulsión de la Pipa Abastecimiento DN-600' correspondiente a las obras de Abastecimiento y Saneamiento de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax "hasta que así sea expresamente autorizado" la jueza que instruye las diligencias previas.



El Juzgado de Instrucción 4 de Almería ha dado traslado a las partes personadas en la causa por presuntas irregularidades en una tubería que discurre por el sector urbanístico en el que se asienta el Centro Comercial Torrecárdenas de los informes remitidos por Ayuntamiento de Almería y por Junta de Andalucía para que, en un plazo de cinco días, den réplica a los mismos.



Una vez den contestación a la documentación incorporada las partes, entre ellas la demandante General de Galerías Comerciales, propietaria a su vez del Centro Comercial Mediterráneo de la capital, el grupo Bogaris, promotor de la otra gran superficie en cuestión, y la propia Fiscalía, el juzgado adoptará una resolución, tal y como han informado a Europa Press fuentes judiciales.



La providencia de fecha de 9 de octubre, la juez solicitaba "a la mayor celeridad posible" a la Consejería de Medio Ambiente que informase "sobre la naturaleza de las deficiencias denunciadas" por la mercantil General de Galerías Comerciales, propietaria del Centro Comercial Mediterráneo. Pedía, asimismo, que informarse sobre "el posible riesgo" para la salud de las personas o el medio ambiente que, puede, "en su caso, provocar" la existencia de "estas deficiencias y su no subsanación".



También requirió "a la mayor celeridad" en la citada providencia al Ayuntamiento de Almería para que remitiese el expediente administrativo del proyecto e indicase si las supuestas deficiencias "han sido subsanadas", o, en el caso de no haberlo hecho, explicase "las razones de no haberse hecho pese a tener conocimiento de ellas según consta en la documentación aportada "por los denunciantes".



Asimismo, le instó a que adoptase "las medidas necesarias en tanto no exista un informe de la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua que certifique que se ha cumplido con la normativa y se han subsanado" las citadas irregularidades.



La jueza fue más allá e incluyó entre estas medidas la suspensión del inicio de actividad alguna, así como que, "previamente a la autorización del inicio de actividad por parte del Ayuntamiento, se acredite ante el juzgado la subsanación de las referidas deficiencias".





