María Vázquez (PP)

La concejal de Economía del Ayuntamiento de Almería y encargada de la gestión del Portal de la Transparencia, María Vázquez, ha indicado que el Consistorio resolverá el expediente iniciado a partir de una petición de información del sindicato UGT sobre determinados contratos menores de servicios con los que se habría forjado una relación laboral de permanencia al "no existir dolo, negligencia o culpa sobre la queja planteada" por la organización sindical, "a la que se informó de las dos opciones que tenía para recibir la información solicitada que ha dado origen a la denuncia".Así se ha pronunciado Vázquez en una nota después de que los tres grupos de la oposición PSOE, Cs e IU reclamaran al Consistorio que ofreciera los datos solicitados por UGT una vez que el Consejo de Transparencia de Andalucía había rechazado el recurso de reposición del Ayuntamiento sobre la resolución que le instaba a dar la información requerida y le emplazara a iniciar expedientes sancionadores.Vázquez ha incidido en que el Consejo "no tiene potestad sancionadora", así como que en febrero se le informó a UGT de las opciones que el Ayuntamiento le daba para recibir la información solicitada al entender que la petición que había planteado "excedía del derecho de acceso a la información pública reconocido en las leyes sobre transparencia y se enmarcaba más en el ejercicio de su derecho a la acción sindical", lo que ha sido rechazado por el órgano andaluz al desestimar el recurso municipal.No obstante, la edil ha insistido en emplear las vías propuestas por el Consistorio para acceder a la información relativa a los contratos con una nueva solicitud. Así, ha defendido la gestión municipal "en todas las contrataciones, avaladas por informes técnicos y jurídicos".Más allá del objeto de la crítica, la edil ha lamentado el "frente anti-PP" escenificado por Grupo Municipal Socialista, IU y Ciudadanos, en especial por la presencia del portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, quien a su parecer "se ha puesto a las órdenes de la portavoz socialista Adriana Valverde".Vázquez se ha cuestionado si la posición que ha defendido Cazorla "junto a la izquierda de Almería" es "conocida y compartida por la dirección provincial de su grupo", al tiempo que ha identificado en la acción conjunta un "interés claramente partidista y un tufillo electoralista", por lo que ha conminado a los grupos de la oposición "a personarse en los juzgados y no salir solo ante la prensa si tienen algún indicio de sospecha, como sugieren".Al mismo tiempo, ha insistido sobre esta denuncia que "no se impondrá finalmente ninguna sanción, informando de ello al Consejo de Transparencia", ya que ha incidido en "casos similares protagonizados por otras administraciones, como ha sido el de la Junta de Andalucía, denunciada por la no publicación del presupuesto de 2017 en el Portal de Transparencia".La concejal ha insistido en "la discrepancia, expresada en el recurso que presentó el Ayuntamiento ante este Consejo, respecto a la legislación con la que debería ser resuelta la solicitud formulada por el sindicato UGT al Ayuntamiento y que ha dado origen a la resolución del citado consejo".--EUROPA PRESS--