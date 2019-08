Audiencia Provincial de Almería





Asociaciones de jueces han solicitado un "tratamiento informativo responsable" del juicio con jurado que se celebrará a partir del 9 de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería contra la autora confesa del crimen del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, en el que "se respete la intimidad del menor y su familia así como la presunción de inocencia de la acusada".



En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han reclamado que el tratamiento informativo realicen los medios de comunicación "conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes" en el proceso.



Las asociaciones, que han extendido esta petición "a todos los casos mediáticos en curso o por venir" ya que se trata de "una asignatura pendiente en nuestra sociedad", han incidido en el informe cualitativo emitido por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) el 13 de abril del pasado año, en el que se constataron determinadas prácticas a partir del análisis de varios programas televisivos sobre el caso durante los días 6 y 7 de marzo de 2018, cuando aún no se había detenido a la única encausada y seguían las labores de búsqueda del pequeño que desapareció el 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar.



Según las entidades, dicho informe destacaba que se habían incurrido en la "difusión de rumores, informaciones erróneas e hipótesis inculpatorias", así como en la "utilización de la voz de autoridad de forma interesada", la "difusión de datos personales", y el uso del "morbo, espectacularización y explotación sentimental" así como en la "difusión de imágenes violentas y politización del debate", entre otras cuestiones.



Las asociaciones de jueces llaman la atención de que en los últimos tiempos "asistimos a un creciente interés del público y de la prensa por los casos denominados 'mediáticos' y a un cambio sustancial en su tratamiento informativo, si lo comparamos con épocas anteriores". "Hay un derecho social de ejercicio individual a recibir información veraz de los medios de comunicación, cuya función democrática es incuestionable", han reconocido al respecto.



No obstante, han incidido en que en este tipo de juicios "no se protege de igual forma el derecho de los investigados a un juicio justo con todas las garantías conforme al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pasa por el escrupuloso respeto a la presunción de inocencia". Así, consideran que "se difunden datos e imágenes de ellos sin especial relevancia en el caso y, a menudo, asistimos a debates televisivos y en prensa en los que se da por sentada su culpabilidad".



LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS



En el mismo sentido, han señalado que "no se presta atención en la difusión de la información al derecho de las víctimas a que se respete su derecho a la intimidad y a la imagen", con lo que se "incumple sistemáticamente" lo establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que establece que los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas.



Para las asociaciones, en el caso concreto de Gabriel Cruz, adicionalmente a todo lo anterior, "algunos medios de comunicación no han respetado la voluntad expresa, reiterada e inequívoca de los padres a que se respete la memoria de su hijo" y no se haga del juicio "un circo mediático".



Consideran así que además de haberse difundido información que "pudiera incumplir el Estatuto de la Víctima y vulnerar el derecho a la intimidad familiar", se ha "obviado" la voluntad de los directamente afectados en el caso.



"El caso de Gabriel Cruz no es el único, pero, dada la voluntad familiar inequívocamente prestada y que la familia nos ha trasladado, es una oportunidad idónea para reflexionar sobre qué tipo de información sobre casos judiciales queremos e, incluso, emular las prácticas periodísticas de algunos países de nuestro entorno, más respetuosos con estos temas", han aconsejado desde las asociaciones de jueces.





