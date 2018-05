Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor





La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha manifestado este lunes la "responsabilidad" con la que actúa la entidad a la que representa en defensa "de todos los menores por igual" después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería haya aceptado su personación como acusación popular en la causa penal por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en la pedanía de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), el pasado 27 de febrero.



En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la asociación ha trasladado su "respeto" ante el pronunciamiento de la madre del menor, Patricia Ramírez, quien este lunes solicitó a las acusaciones populares que se retiraran del caso, si bien ha recalcado el "compromiso" adoptado en sus estatutos en defensa de los menores.



Ruiz ha asegurado que la madre de Gabriel puede estar "tranquila" en relación a la protección de la imagen del pequeño, ya que "la asociación nunca va a dar información judicial y no dice nada de ella" en el ámbito público puesto que "lo que hace es trabajar sobre el papel y sobre la causa", según ha dicho antes de incidir en que su misión no es compartir el procedimiento. "Nunca hemos dado ni una autopsia, ni de broma", ha apostillado.



"Lo que vamos a hacer es coger el Código Penal y actuar con él en la mano en su máxima gravedad", ha recalcado a la hora de explicar que la misión de la asociación es "trabajar únicamente" en el marco del procedimiento para asegurarse la responsabilidad penal de la investigada, Ana Julia Quezada, que, "a día de hoy" encajaría con la petición de prisión permanente revisable, según ha observado.



Así, ha defendido el trabajo "en profundidad" y "con dureza" que ejerce la asociación y con el que pretende que ningún "otro niño pase por lo que ha pasado Gabriel". Asimismo, ha recordado que el caso sobre la muerte en Burgos de la hija de la investigada, en el que la asociación también trató de personarse, quedó prescrito sin que durante la investigación se le tomara declaración a la madre, según ha señalado.



"Yo no entro ni salgo en las familias, como asociación solo quiero evitar que otro niño pase por lo que ha pasado Gabriel", ha insistido Ruiz, quien se ha mostrado "encantada" con el trato "social e institucional" ante las movilizaciones ciudadanas, de asociaciones y de los poderes públicos que, según ha lamentado, no se han dado con otros niños.



En esta línea, ha asegurado que la asociación también se va a personar como acusación popular en el caso del menor de ocho años supuestamente asesinado en el núcleo ejidense de Balerma a manos de su padre el pasado mes de abril, ya que ante tal "barbaridad" el menor "se merece todo el respeto del mundo", aunque en este caso "no ha ido el Colegio de Abogados a la madre a decirle que puede elegir un abogado penalista con un listado de abogados gratuito", por lo que ha exigido que "la llamen".



--EUROPA PRESS--