Asociación Asaler reúne a emigrantes retornados de Almería para celebrar su vigésimo aniversario

La Asociación de Emigrantes Retornados de Almería (Asaler) ha reunido en el Patio de Luces de la Diputación de Almería a cerca de un centenar de asociados, todos ellos emigrantes retornados de la provincia, y de representantes institucionales para celebrar el vigésimo aniversario de la fundación de esta entidad.



Una asociación que, en sus veinte años de vida, ha forjado "muchas historias de vida" en torno al proyecto que iniciaron en su día Juana Mari Sánchez y Juan Arenas, según ha explicado la Diputación de Almería en un comunicado. En la actualidad, son 4.000 socios los que forman parte de Asaler, que representan a los cerca de 18.000 retornados de primera, segunda y tercera generación que han vuelto a la provincia.



La presidenta de Asaler, Ángeles Martínez, ha recordado que la historia de la asociación "comenzó con unos trámites de jubilación. Desde entonces, son 4.000 socios los que forman parte de ella. Historias de vidas distintas, pero unidas por el denominador común de pertenecer a uno de los colectivos de los que nos podemos sentir más orgullosos. Hoy día siguen siendo los sustentadores de sus familias y, según datos de la asociación, son más de ocho millones de euros los que se revierten en la provincia gracias a las pensiones de los emigrantes retornados".



El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha subrayado la estrecha colaboración que existe entre la institución provincial y la asociación, ya que "es signo de una sociedad madura tender la mano a los que lo han dado todo por su provincia y de los que nos sentimos profundamente orgullosos".



García ha explicado que Almería es "una tierra fuerte, emprendedora y hospitalaria, de la que los almerienses debemos sentirnos muy orgullosos. Pero a vosotros no tengo que contároslo, ya que habéis viajado por el mundo llevando por bandera el orgullo de pertenecer a esta tierra. Siempre tendréis abiertas las puertas de esta casa, del ayuntamiento de ayuntamientos, la casa de todos los almerienses y de los 103 municipios".



Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que "para la ciudad de Almería los emigrantes retornados no sólo sois importantes, sois necesarios para el día a día y también para el futuro. Vuestra presencia activa en la sociedad almeriense aporta experiencia, añade recorrido y amplía las perspectivas".



Desde la Junta de Andalucía, la secretaria general de la delegación territorial de la Consejería de Igualdad, María Luisa Rojas, ha agradecido a Asaler la labor que realizan por los "miles de almerienses que vuelven a la provincia".



La gala de Asaler se ha cerrado con el protagonismo de su fundadora, Juana María Sánchez, quien ha recitado el verso 'Yo quiero volver', en el que ha hablado de una tierra a la que regresar, y donde "desandar el camino sereno donde vi la luz al nacer, donde dejé todos mis recuerdos en busca de un guruto, me alejé y, sin dudar, algún día, retornaré".



LA ASOCIACIÓN ASALER



Asaler es una asociación sin ánimo de lucro formada por almerienses de toda la provincia que retornaron de distintos países de Europa, América y el resto de continentes. Durante las décadas de los 50, 60 y 70, salieron de la provincia más de 25.000 personas en busca de una oportunidad laboral.



Actualmente, hay en la provincia en torno a 18.000 emigrantes retornados. Según los últimos datos oficiales de la asociación, más de 41.000 almerienses residen todavía en el exterior siendo Almería, junto a Granada y Málaga, la provincia con más emigrados.



Asaler ha cumplido veinte años de vida desde que Juan Arenas y Juana María Sánchez, con el objetivo de atender y conseguir que los derechos de los emigrantes retornados no se vieran vulnerados, crearon esta asociación. En estos años, la organización se ha adaptado a los cambios sociales y, a día de hoy, forma parte de proyectos de integración y sensibilización gracias a su estrecha colaboración con las entidades a las que ha reconocido en su vigésimo aniversario.





