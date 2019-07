ASHAL exige a ayuntamientos y administraciones que actúen ante la proliferación de celebraciones “pirata”

Advierte que este tipo de celebraciones no son sólo una competencia desleal para empresas regladas del sector sino que además suponen un riesgo al no cumplir ninguna norma en aspectos como seguridad o sanidad





ALMERÍA.- La Asociación de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) quiere hacer un llamamiento a los ayuntamientos de la provincia y administraciones con competencias como Sanidad, Turismo, Hacienda o Trabajo para que actúen ante la proliferación de celebraciones “pirata” en cortijos, chalets u otros escenarios que no cumplen con las normativas vigentes y suponen una “competencia desleal” hacia aquellas empresas regladas que trabajan en este sector, además de ser “ilegal”.

En una reunión mantenida el pasado jueves en la sede de ASHAL, los empresarios desgranaron los incumplimientos en los que incurren muchos de los que ofertan celebraciones en fincas e inmuebles similares que no están registrados para ejercer la actividad hasta el punto de que, en ocasiones, éstas se están desarrollando en fincas en suelos no urbanos y que, por tanto, no disponen ni de agua potable a través de canalización municipal.

ASHAL considera una “irresponsabilidad” mirar hacia otro lado cuando se incumplen normativas en materia de sanidad, ya que carecen de “licencia de apertura o actividad”; tampoco cumplen con Hacienda ni con los ayuntamientos al no estar dada de alta la actividad y por lo tanto ésta se ejerce sin pagar impuestos, ni tasas por basuras, por ejemplo, entre otros aspectos.

Los hosteleros también quieren hacer un llamamiento a los usuarios para que declinen contratar este tipo de servicios que “incumplen todas las normativas vigentes tanto en materia sanitaria como de seguridad ya que algunos de estos locales carecen de extintores o accesibilidad o estudios sobre recorridos de evacuación por lo que ante una adversidad quedarían totalmente desprotegidos”.

Los empresarios del sector de celebraciones consideran una contradicción que empresas que ejercen legalmente este servicio, pagan impuestos y cumplen con las normas vigentes, reciban constantes inspecciones de la administración para comprobar que cumplen con todos los requisitos para ejercer este trabajo mientras no se actúa sobre aquéllas que “tiran los precios a costa de no estar ni siquiera dadas de alta” por lo que exige una actuación en este sentido.

Desde ASHAL se advierte que están dispuestos a iniciar una campaña de denuncias para erradicar toda actividad ilegal. De momento, este martes ya ha tenido una primera reunión con el alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, quien se ha comprometido a trabajar desde el Ayuntamiento de Almería contra este tipo de actividades irregulares a la vez que ha expresado su apoyo a la hostelería reglada.