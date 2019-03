Asaja sigue echando en falta la movilización de las OPFH ante la caída de precios de algunas hortalizas

Calabacín, berenjena y tomate protagonizan este descenso, y se sitúan además por debajo del valor que registraban el año pasado sin que nada haya cambiado



Invernadero de calabacín

ALMERÍA.- ASAJA-Almería muestra su preocupación por el desplome que se ha producido en los precios de algunas hortalizas en las últimas semanas y de forma especialmente acusada en estos últimos días de febrero. Los precios de tomate o berenjena han caído por encima de l0% en esta última semana, y el calabacín viene perdiendo valor a lo largo de todo el mes; todos se sitúan por debajo de los precios del año pasado por estas fechas.

Para ASAJA esta situación no puede achacarse en exclusiva a un posible incremento de la oferta debido a una subida de temperaturas, pero es más, una vez más, la ausencia de una estrategia o cualquier otro tipo de actuación de prevención de una crisis vuelve a estar presente, y no es la primera que padecemos esta campaña; por el contrario las Organizaciones de Productores y su Asociación siguen sin actuar. Y ante una situación como la que parece se nos avecina y en la que se siguen reproduciendo patrones y tendencias a las que se debería poder hacer frente y actuar de forma coordinada y conjunta, nos encontramos con la misma situación de siempre, sin que se tengan previstos mecanismos de gestión de crisis para llevar a cabo por ejemplo, retiradas de producto, por si la situación no cambiara y el descenso de precios se hiciera aún más acusado. También echamos de menos falta de actuación de las Interprofesionales que tiene el sector con los mecanismos que tienen a su alcance.

Y es por ello que desde ASAJA pedimos, una vez más, que aquellos que tienen en su mano la posibilidad de regular la oferta, lo hagan, y eviten que tomates, calabacines o berenjenas vivan de nuevo lo que ya este año padeció el pepino.

En los últimos años los productores hemos transformado nuestra forma de producción y nos hemos adaptado en todo lo que se nos ha ido solicitando, sin embargo, la comercialización lleva años sin modificar su modelo, y no da solución cuando hay momentos de bajos precios, ya sean mediante retiradas u otro tipo de actuación, como la planificación y la prevención, y en este sentido ni las OPFHs, ni su Asociación, ni Hortyfruta están actuando. “Son los agricultores son los únicos a los que parece importarles está situación”, afirma Pascual Soler, Presidente de ASAJA.

ASAJA recuerda que el pasado año los meses de marzo y abril fueron “terribles” en cuanto a los precios de estos productos, y el hecho de que volvamos a vivir una situación igual o peor hace que en los últimos días se haya extendido la inquietud entre los productores hortícolas de la provincia, y sobre todo teniendo en cuenta que durante las últimas campañas, en el mes de marzo, han caído los precios de berenjena y calabacín, que son dos de los productos más afectados por este descenso en estos momentos.

Por productos, el calabacín está siendo el que peor mes de febrero está atravesando, pues viene perdiendo valor de forma progresiva semana tras semana, y sólo en los últimos 15 días su precio ha descendido un 41% rondando los 25 céntimos; pero además, está cotizando un 50% por debajo del precio que tenía el año pasado.

La berenjena es otro de los productos afectados por este descenso, y cuyo valor ha caído en la última semana un 17%, y en los últimos quince días un 63%. En estos momentos ronda los 30 céntimos en origen y está un 46% por debajo del valor que tenía a estas alturas el año pasado. ASAJA apunta que el año pasado señalaba cómo este producto había tenido los peores precios en febrero y marzo de los últimos años, con lo cual está batiendo récords, pero a la baja.

En el caso del tomate, su precio ha descendido un 27% en los últimos quince días, y en esta última semana los precios en origen siguen cayendo y se sitúan un 10% por debajo del precio que tenía la pasada campaña en estos momentos. Situación que también vivió el año pasado a partir de febrero y especialmente durante el mes de marzo. Sus precios están por debajo de los 35 centimos, es decir, muy por debajo de costes y a pesar de que esta campaña se han reducido en la provincia las hectáreas de tomate, con lo cual no se entiende cómo hemos llegado a esta situación, afirma el Presidente de ASAJA.

Pero además, la situación es también preocupante para los productores de hortalizas al aire libre, como calabacín, coliflor o lechuga, que están vendiendo la pieza en este último caso a apenas 30 céntimos ya confeccionada en almacén, con lo que al productor no le queda ni siquiera para cubrir los costes. “Este invierno ha sido nefasto para la lechuga, ya que sus precios han estado muy por debajo de lo habitual, y de hecho en diciembre muchos agricultores la daban ya por perdida al no haber podido cubrir los costes a estos agricultores”, señala Pascual Soler, Presidente Provincial de ASAJA. “Creemos que es necesario que se tomen medidas que permitan al sector estar bien organizado, es cierto que con incidencias del clima no se puede luchar, pero lo también, es cierto es que con estos precios los agricultores no van a poder continuar con una campaña de ciclo largo”.

Los cítricos siguen con precios irrisorios

ASAJA señala que la situación de los precios de los cítricos siguen en unos niveles ridículos. El sector, que el próximo 7 de marzo está convocado en el Ministerio, espera poder contar con una solución que ponga freno a la especulación, malas prácticas y los problemas que han hecho que esta campaña no esté siendo buena para los productores, que llevan inmersos en esta crisis de precios desde hace meses.

La Organización denuncia que a día de hoy siguen vendiéndose en el campo naranjas a 8 y 10 céntimos, y hay una parte que se están quedando en el suelo porque no tienen venta, lo cual es una situación a todas luces insostenible y más cuando todavía quedan varios meses para que finalice.