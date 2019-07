Asaja reivindica la importancia de la negociación colectiva como garante de las relaciones laborales

Buena acogida de la jornada dedicada al control y registro laboral donde se analizaron además la aplicación del incremento del Salario Mínimo y la situación de la negociación del convenio en la provincia de Almería



Aspecto de la jornada organizada por Asaja

ALMERÍA.- Gran éxito de participación en la jornada sobre “Control y registro de la jornada laboral en el sector agrario” a la que asistieron más de doscientos agricultores y que viene a demostrar que las cuestiones laborales son uno de los aspectos que mayor incertidumbre generan entre agricultores y ganaderos, y en especial tras la entrada en vigor de novedades legislativas que han llegado por Decreto y que han generado múltiples dudas.

Tal y como recordaba el Presidente de ASAJA, Pascual Soler, “las circunstancias que tenemos en el campo son especiales y por ello necesitamos estar bien informados para garantizar el cumplimiento de toda la legislación que tenemos que llevar encima y éste era uno de los objetivos por los que hemos organizado esta jornada, temas que seguiremos abordando en próximas reuniones porque están de actualidad y preocupan a los agricultores y ganaderos”.

Por su parte, Adoración Blanque, Secretaria General, destacó “el sobresalto que supuso la aprobación de la subida del SMI a finales del año pasado sin negociación, que además de incrementar los costes, ha generado muchas dudas en lo que se refiere a cómo aplicarlo, es fácil para hacerlo de forma mensual pero no por horas o jornadas, situación muy frecuente en el campo. Ésta ha sido una de las mayores dificultades o dudas generadas sobre todo porque en nuestra provincia estamos negociando un convenio colectivo”. “Respecto a las cantidades que señalan los 6,90 euros debemos recordar que no lo dice ningún Decreto, y que hasta ahora nadie desde la propia Administración se atreve a decirlo, sin embargo, debemos denunciar que se están produciendo presiones para que esa cantidad que no está recogida en ningún Decreto se incluya en el convenio colectivo provincial y debemos señalar que desde ASAJA reivindicamos que se deje libertad a las partes para negociar”.

Entre las novedades más importantes de este año y sobre cómo adaptarlas al sector Juan José Álvarez, director general de ASAJA Nacional ahondó en las dificultades que desde el sector agro nos hemos encontrado para la aplicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, una medida recogida por Decreto por el Gobierno ya que en el momento de su publicación más del 70% de los convenios colectivos estaban acordados, y en algunas zonas aún se encontraban en proceso de diálogo, lo que ha dificultado las negociaciones para adaptarlos a esos 12.600 euros anuales que es lo que marca la Ley. “De lo que en ocasiones no se habla o parece haber pasado más inadvertido es que junto a este incremento del 22% del salario mínimo se nos ha incrementado el coste de las cotizaciones tanto por ser autónomos como para los trabajadores a cargo con lo cual la subida de costes ha sido muy importante”. Por otro lado una de las cuestiones más controvertidas ha sido la implantación del registro horario, en este punto el representante de ASAJA Nacional ha manifestado que, aunque ya había zonas y empresarios que lo estaban realizando, se ha solicitado al Gobierno que se tenga en cuenta las particularidades del sector dadas las características y factores como las adversidades climáticas, tamaño explotaciones, la diferencias de las campañas etc. “La complejidad es mucha porque el campo no es una oficina ni una fábrica, por lo que queremos tiempo de adaptación que ya hemos solicitado para buscar una solución, algo así como crear algún reglamento específico para poder hacerlo bien y que nuestros agricultores y ganaderos no tengan problemas para cumplir con la norma”.

En la jornada ASAJA también quiso reivindicar al Gobierno que hay que dar facilidades al sector, más flexibilidad, y alertó de que se debe dar a la patronal y sindicatos de libertad en las negociaciones de los convenios colectivos sin presiones ni injerencias de la Administración, “necesitamos negociar sin interferencias ni de la Dirección General de Trabajo ni de la Secretaria de Estado de Empleo, la voluntad del sector es la de llegar a un acuerdo que estamos seguros de que llegará”, concluyó.

Por su parte, Ana Mª Gallego, responsable del área laboral de ASAJA-Almería, recordó que la negociación del convenio colectivo del campo lleva meses de negociaciones y recordó que la predisposición al diálogo siempre ha estado presente por parte de la patronal. Reconoció que “el entorno que tenemos en la provincia es complicado y con mucha incertidumbre, con constantes crisis de precios y pérdida de renta agraria, por ello lo que buscamos es que el marco laboral que supone nuestro convenio sea equilibrado y justo con empresarios y trabajadores, y que proporcione equidad entre el poder adquisitivo de trabajadores y la mejor competitividad de agricultores y ganaderos, garantizando este aspecto es la única via para evitar pérdida de cultivos y el mantenimiento del empleo, porque sin agricultores no hay empleo y la responsabilidad es de ambas partes”.

Para contribuir a facilitar la tarea del registro, Sergio Hernández, Gerente de Globaltel Consulting, presentó una aplicación informática que agiliza y facilita la tarea del control del registro para el empresario, mejorando los tiempos y el archivo documental necesario, “las nuevas tecnologías pueden ayudarnos en la gestión de las empresas y especialmente en un sector tan dinámico como el agro por ello debemos aprovechar los recursos disponibles para poder cumplir la norma de forma sencilla y ágil, además de ayudarnos en la conservación de dichos registros que deben estar a disposición de la administración por un período de 4años”.

Y por último, la Delegada Territorial de Agricultura, Aránzazu Martín, informó de las gestiones realizadas estos meses en los que se ha dado prioridad a la agilización administrativa, entre ellas la de facilitar el adelanto del 25% del pago a los jóvenes en el inicio de su actividad e informó de la ampliación del presupuesto de la última convocatoria de ayudas de incorporación de jóvenes agricultores. La higiene rural, crisis de precios y el incremento del control de las importaciones en frontera para evitar la entrada fraudulenta de producto de Países Terceros fueron otros de los temas en los que desde la Delegación Territorial son otros de los temas en los que se está trabajando “hemos hecho 160 inspecciones e iniciado expedientes sancionadores, nuestra agricultura tiene que competir en condiciones de igualdad, por lo que reetiquetar los productos es un delito y para evitarlo es necesaria la complicidad del sector y de los agricultores .y es fundamental la vigilancia en los puntos de inspección fronteriza y así lo hemos hecho saber al Ministerio, del que esperamos su colaboración para evitar situaciones de este tipo”.