Asaja Almería constata que las exportaciones dan fe del 'desastre' de precios de la campaña de invierno

Tomate

ALMERÍA.- Los datos del comportamiento de nuestras ventas al exterior en este inicio de año vienen a constatar la crisis de precios que hemos venido padeciendo en el sector hortícola y que han hecho que este invierno haya sido de los peores de los últimos 5 años. Según los datos de los exportadores españoles las exportaciones de hortalizas han subido un 8,4% pero han perdido un 13,5% de valor.

Tal y como señalábamos en ASAJA el invierno ha sido desastroso, y teniendo en cuenta que en estos datos corresponden sólo a enero y febrero, el resultado podría ser incluso peor, pues recordemos que el mes de marzo ha sido “terrorífico” para todos los productos de nuestras pizarras prolongándose incluso durante este mes de abril con lo cual la sensación de malestar se ha apoderado de los agricultores, que dan por perdida esta campaña a falta de 2 meses para que finalice.

En el balance que presentamos en ASAJA-Almería a principios de este mes advertíamos de que las previsiones apuntaban a un incremento en la superficie que iba a motivar un incremento en la producción pero que las condiciones metereológicas del invierno, no se correspondían con el fuerte descenso que estaban experimentando los precios que eran un 20% inferiores al año pasado y un 10% inferior a la media de las últimas 5 campañas. Almería tiene en esos meses una posición privilegiada en el mercado europeo que este año no se ha visto reflejado en los precios en origen. “Creemos que es necesaria una seria reflexión de cómo ha funcionado nuestra comercialización este otoño-invierno, echarle la culpa a las importaciones o a la competencia interna en la Unión Europea no quita responsabilidad ya que si teníamos un mercado saturado podríamos haber retirado producción, y no haber estado vendiendo berenjena, calabacín, tomate o pimiento por debajo de los precios de retirada”, señalan desde la Organización.

Según los datos de las exportaciones de enero y febrero se incrementaron las toneladas vendidas en tomate (+3%), lechuga (+19%), pimiento (+8%) y pepino (+3%) pero el descenso en el valor, es mucho mayor, siendo en tomate de -11%, lechuga -20,5%, pimiento -8% y pepino -12%. Para ASAJA estos datos son reflejo de una realidad, hemos vendido más y a peor precios y con estas cifras no podemos estar satisfechos con la actual campaña.