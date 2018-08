Arranca un Cooltural Fest dividido entre recinto ferial y Auditorio de Almería

Han sido meses de concienzudo trabajo que anoche, por fin, con los primeros acordes de Marban, se vieron plasmados en una realidad de aplastante calidad con cerca de nueve horas de música en directo. L

os conciertos se sucederán también en las mañanas del sábado y domingo junto a la Faluca, en acústico, y en el escenario Ciudad situado en pleno paseo de Almería, durante el mediodía y parte de la tarde.

Almería.-Más de 8.000 personas, según los organizadores, pasaron a lo largo de la noche por un recinto de conciertos que disfrutó de lo lindo desde el semáforo se pusiera en verde. Los encargados de la difícil misión de empezar un evento fueron los vascos Marban, formación que resultó la ganadora de un concurso de bandas en el que se inscribieron más de 150 grupos de toda España. No defraudaron y su actuación, llena de pinceladas de influencia británica y after punk lúgubre, con algo de punk ochentero del país, fue convenciendo a aquellos que llegaron a primera hora.A continuación, llegaba el turno de Shinova. Los también vizcaínos han ido tamizando sus canciones, inicialmente cercanas al metal sobrio de Tool o Sôber, a terrenos más melódicos y cercanos a un indie o, más allá de eso, alejados de cualquier tipo de etiqueta. Y es que la corpórea y sugerente voz de Gabriel de la Rosa acaba elevando la emoción en temas como ‘El País de las Cerezas’, ‘Viajero’, ‘Ser Espiritual’ o la doble bala final de ‘Para Cambiar El Mundo’ y ‘A 30 Metros’. Gran paso por el Cooltural.Iván Ferreiro, magistralEl concierto del gallego Iván Ferreiro y su banda, con especial mención a su hermano Amaro y a Emilio Saiz en las guitarras y a Ricky Falkner en el bajo, fue una delicia de principio a fin. Asomando por el horizonte el medio siglo, el autor gallego ha sumado un carisma apabullante tanto en la interpretación como en el porte, lo que eleva la sinceridad de sus letras a una dimensión mucho más directa, golpeando de manera certera en los corazones de un público que le adora y que cantó con él todos y cada uno de los temas. Desde su entrada con las recientes ‘Casa, Ahora Vivo Aquí’, ‘Tupolev’, ‘La Otra Mitad’ o ‘Dies Irae’, pasando por las ya clásicas ‘Toda La Verdad’, ‘Extrema Pobreza’ o la esperada ‘El Viaje de Chihiro’.Con un dominio de la banda discreto pero latente en pequeños detalles, Iván Ferreiro goza en los tramos eléctricos, donde no faltaron efectos desde ‘su máquina’, pero también se pone en ‘modo autor’ cuando se sienta en la soledad del piano. El concierto avanzó hasta llegar al cénit de la noche con ‘Años 80’ y su coda de ‘Insurrección’, cantada a capela por el público, y con ‘Equilibrio’, antes de dar paso a cinco bises gratificantes, con la soberbia ‘Farsante’, con la Piratas ‘Promesas Que No Valen Nada’ o acabar la despedida final con ‘Turnedo’.Madrugada más guitarreraLa terna final para cerrar el primer día tuvo como protagonista la intensidad rítmica. Rufus T. Firefly demostraron por qué es una de las mejores bandas del circuito alternativo. Pese a lo mastodóntico del escenario, el quinteto propuso una puesta en escena en la que los cinco músicos estaban reunidos prácticamente en una alfombra, como si fuera un modesto local de ensayo en el que los grupos cimentan sus sueños de grandeza.De menos a más, guiados por un Víctor Cabezuelo en estado de gracia y una Julia Martín-Maestro como una batería de los años setenta, su concierto ofreció destellos de ‘El Halcón Milenario’, esencia de ‘Loto’ y ‘Magnolia’, belleza rara de ‘Cisne Negro’, la desordenada de ‘Pulp Fiction’, sin olvidar la épica virtual de ‘Final Fantasy’, la de ‘Pompeya’ o la del ‘Rio Wolf’.Solicitados por igual tanto en festivales de rock festivo, tipo Viña Rock, como en otros de corte indie, como el Interestelar o Sonorama Ribera, Sexy Zebras fue la actuación más dura de la noche. La salida del trío sin camiseta ya daba pistas sobre ello. Aunque, claro, quien se sabe su repertorio ya contaba con ello, con ‘El Semental’, ‘Quiero Follar Contigo’, ‘La Polla’, ‘Canción de Mierda’ o ‘Hijo de Puta’, entre ellas. Más allá de esa lírica explícita, la banda brilla también en territorios medios, como la ‘afunkada’ ‘La Máquina’ o ‘El Fugitivo’.El cierre a esta primera sesión de Cooltural Fest llegó con Varry Brava que, pese a andar de gira con su último disco ‘Furor’, del que sonarían ‘Un Nuevo Giro’, ‘Nada Personal’, ‘El Sitio Perfecto’, ‘Satánica’ o ‘La Ruta del Amor’, no se dejaron fuera ni ‘Playa’ ni ‘Fiesta’ (dos elementos claves en el Cooltural Fest), no ‘Chicas’ o la irónica ‘Sonia y Selena’ o la celebrada ‘Fantasmas’. Ellos dieron el colofón a una primera jornada que satisfizo de manera sobrada a todos los coolters.AgendaLos conciertos acústicos frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla se prolongarán hoy hasta las dos de la tarde con Chica Sobresalto, Maga y Nunatak. El escenario Ciudad, en el Paseo de Almería, contará con Loudly, Aurora & The Betrayers y Kitai, hasta las cinco. Todos ellos gratuitos.El Recinto Ferial abrirá sus puertas a las 19.00 horas, para una sesión que tiene varios de los platos fuertes del cartel: Izal, Sidonie, La MODA, Carlos Sadness, ElyElla, Carmen Boza y los almerienses Nixon.Por último, el domingo volverá a haber conciertos acústicos con Mireia Vilar, Neuman y Viva Suecia y eléctricos en el Paseo de Almería, en plena Feria de Mediodía, con Badlands, El Imperio del Perro y Dinero. De nuevo, gratuitos.