Arranca este viernes el juicio al acusado del crimen machista de Huércal en enero de 2017

Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería





La Audiencia Provincial de Almería acoge este viernes el juicio con jurado contra Francisco S.G.S., el hombre acusado de asesinato por el crimen machista que tuvo lugar el 15 de enero de 2017 en Huércal de Almería (Almería) en el que acabó con la vida de la joven Antonia G.A., de 33 años.



La vista, cuyo arranque coinciden con la celebración del Día Internacional de la Mujer, se desarrollará en seis sesiones en las que el único acusado por los delitos de asesinato y agresión sexual se enfrenta a una petición de la Fiscalía y de la acusación particular de prisión permanente revisable. Se trata de la primera petición de estas características que realiza a Fiscalía de Almería.



El juicio contará inicialmente con la declaración de 18 testigos, entre ellos agentes de policía y vecinos de la víctima que contribuyeron a practicar la detención del procesado, así como con la práctica de once pruebas periciales y el propio interrogatorio del acusado.



El escrito del fiscal señala el "prolongado sufrimiento" al que el presunto autor del crimen, natural de El Ejido, sometió a su expareja, con la que mantuvo una breve relación, después de haber entrado en su vivienda entre las 6,35 y 7,15 horas con la intención de satisfacer un "ánimo libidinoso".



En este sentido, el Ministerio Público relata la penosa agresión sexual que sufrió la víctima pese a su "fuerte oposición", que habría sido doblegada mediante el uso de "al menos tres objetos cortantes" y golpes. Las pruebas forenses revelaron más de medio centenar de secuelas a raíz de la agresión y una veintena de cortes.



El acusado se habría valido, entre otros elementos, de un cuchillo con el que habría herido a la víctima y con el que, según la investigación, finalmente dio muerte a la joven, que sufrió un shock hipovolémico por degüello. Asimismo, los análisis constataron una posterior mutilación del cadáver, siendo la hora de la muerte a las 8,00 horas.



La Fiscalía abunda en la intención de Francisco S.G.S. de "ocultar" los hechos, para lo que habría llevado el cuerpo hasta uno de los baños de la casa para limpiarlo, lo que resultó "infructuoso".



Con todo esto, la acusación pública atribuye al presunto autor del crimen machista un delito de asesinato con ensañamiento con el que además se habría intentado facilitar la comisión de otro delito o evitar ser descubierto, lo que con el subsiguiente delito contra la libertad sexual supone una petición de prisión permanente revisable bajo el actual ordenamiento jurídico. Las dos acusaciones particulares se han adherido a dicha petición mientras que la defensa descarta la existencia de delito.



Junto a esta petición, el fiscal le acusa de manera independiente un delito de agresión sexual por el que solicita una pena adicional de 15 años de prisión y reclama para los padres y los hermanos de la víctima una indemnización total de 200.000 euros por los daños morales.



