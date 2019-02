Arranca este jueves el juicio a la excúpula de la cooperativa CASI acusada de estafar 1,2 millones

Ciudad de la Justicia de Almería

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería acoge este jueves el arranque de la vista oral contra la excúpula de la comercializadora hortofrutícola CASI que enfrenta penas de prisión acusada de causar pérdidas por valor de más de 1,2 millones de euros a la empresa mediante la alteración del precio de compra de tomate.El procedimiento penal contra el expresidente José María Andújar y el exdirector Antonio González se va a sustanciar en dos sesiones que darán comienzó a las 9,30 horas.La Fiscalía solicita penas que suman cuatro años y cinco meses de prisión para Andújar y de tres años de cárcel para González por ocasionar presuntamente pérdidas por valor de más de 1,2 millones de euros a la entidad mediante la "alteración" del precio de compra de tomate de la variedad 'Cocktail' en las campañas 2012-2013 y 2013-2014.El Ministerio Público considera que ambos habrían "impedido", asimismo, a los socios que "plantaran y vendieran" tomate de la citada variedad para, así, "obtener un lucro ilícito para determinadas personas relacionadas con ellos" y en "perjuicio de la cooperativa" al tiempo que apunta a que, además, habrían "manipulado el sistema informático" con el objetivo de que estas operaciones supuestamente fraudulentas no quedarán "debidamente reflejadas".El escrito de calificación provisional recoge, por otro lado, que Andújar, "aprovechando la disposición de dinero en efectivo" que tenía en su condición de presidente para "hacer frente" a gastos relacionados con su cargo, habría dispuesto "en su propio beneficio" de un total de 10.748 euros.El fiscal atribuye al expresidente de la mayor comercializadora de tomate de Europa y a su exdirector la presunta comisión de un delito societario por el que interesa tres años de cárcel mientras que para quien fuera su máximo responsable solicita 17 meses de cárcel más como supuesto autor de un delito continuado de apropiación indebida."PARA BENEFICIO DE UNOS POCOS SOCIOS"Según recoge en su escrito de acusación, Andújar y González alteraron presuntamente el procedimiento ordinario seguido en la cooperativa para la producción y fijación de precios "en beneficio de unos pocos socios" y fijaron el precio de compra del tomate de la variedad 'Cocktail' a los cooperativistas en 1,53 euros el kilo mientras que el precio de venta a clientes era de 1,17 euros el kilo.Así, el producto se comercializó "de manera directa y no por el procedimiento de subasta" y se generaron "unas pérdidas" para CASI de 698.681,02 euros en la campaña 2012-2013 y de 532.694,92 euros en la campaña 2013-2014 debido a la "diferencia" entre el precio de adquisición y el precio de venta, "más los gastos derivados de la manipulación, el envasado, el transporte y la comercialización del producto" y teniendo en cuenta que "de la cantidad total de tomates comprados se tiraron 147.386 y 267.655 kilos", respectivamente en cada una de las campañas.El Ministerio Público indica que ambos, como "máximos responsables" de los órganos rectores de la cooperativa y con la capacidad de decisión en orden a la fijación de precios de compra del tomate y su posterior venta a clientes, supuestamente procedieron también a "impedir de hecho" a los socios que así lo solicitaron que plantaran y vendieran en CASI tomates de la citada variedad con la "finalidad de obtener un lucro ilícito para determinadas personas relacionadas con ellos".Como consecuencia de esta decisión, según precisa, el tomate 'Cocktail' sólo fue producido por un grupo "reducido" de socios, en concreto 17 socios y mercantiles vinculadas con ellos de un total de 1.500, "estableciéndose por ellos, o con su consentimiento, el precio de adquisición a bajo coste en relación al precio que se estaba pagando por los clientes en subasta con el consiguiente beneficio para esos socios concretos y perjuicio para la cooperativa"."Además, y para evitar que tales operaciones quedaran debidamente reflejadas en el sistema informático de la cooperativa, por si o a través de personas no identificadas, procedieron a manipular dicho sistema mediante el borrado de datos referentes a la adquisición y comercialización en dichas campañas de esta variedad para que constasen unas pérdidas inferiores a las existentes", concluye el fiscal.Con respecto a Andújar, el Ministerio Público señala, además, que presuntamente hizo cargos a la cooperativa con el dinero en efectivo del que disponía por ser presidente para gastos relacionados con su cargo por valor de 6.989,59 euros que "nunca fueron justificados y paso tickets por valor de otros 3.759,38 aunque "se referían a gastos de carácter lúdico ajenos" al funcionamiento de la cooperativa y en "su propio beneficio" como "copas, tabaco, farmacia, cosmética y perfumería".Al margen de las penas privativas de libertad, el escrito de calificación provisional elevado al Juzgado de Instrucción 1 de Almería solicita que tanto el expresidente como el exdirector de la cooperativa hagan frente a una indemnización a CASI de 1.231.365,94 euros y que Andújar también reintegre los 10.748,97 euros que supuestamente gastó "en beneficio propio"--EUROPA PRESS--