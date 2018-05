Arnold Schwarzenegger vuelve a Almería con el rodaje de 'Terminator 6', que tendrá localizaciones en Níjar

Arnold Schwarzenegger durante su visita a la provincia de Almería

El municipio almeriense de Níjar (Almería) se prepara estos días para acoger parte del rodaje de la película 'Terminator 6', la nueva entrega de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron y protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger, quien ya en septiembre de 2014 anunció que regresaría una vez más a la provincia tras recibir el premio 'Almería, tierra de cine' por la película 'Conan El Bárbaro'.Uno de los espacios elegidos para la superproducción americana se ubica en la Isleta del Moro, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde desde hace días se trabaja en la elaboración de escenarios y se prepara un set de rodaje que engloba buena parte de esta pequeña aldea que goza de gran atractivo turístico.En concreto, la productora cuenta con una autorización de la dirección del Parque Natural para la ocupación de la playa desde el pasado 15 de mayo hasta el próximo 8 de junio, con lo que el periodo de vigencia coincide con las previsiones de inicio de rodaje en España. Además de la playa, fuentes del Gobierno andaluz han señalado que también se han dado los permisos ocupar una zona urbana.Si bien existe un gran hermetismo sobre el proceso de rodaje, los trabajos que se realizan a pie de playa estarían encaminados a recrear un pueblo costero americano. Al tratarse de un espacio de especial protección, la licencia otorgada para la película dirigida por Tim Miller cuenta con ciertos condicionantes que prohíben el uso de helicópteros y drones, o la construcción de casetas o depósitos de agua en suelo natural, de forma que en todo momento debe prevalecer el uso público del espacio sobre la actividad autorizada.De esta forma, la instalación de decorados, equipo o infraestructuras como carpas, catering, comedor o vestuarios, así como los vehículos utilizados, tanto de rodaje como de equipo técnico, en ningún momento podrán invadir áreas cubiertas por vegetación, debiendo ocuparse preferentemente las carreteras, aparcamientos o áreas habilitadas.Desde la Diputación Provincial de Almería y la Filming Almería han celebrado que la provincia haya sido elegida para acoger parte de este rodaje que también se desarrollará en otras infraestructuras estatales, con lo que el equipo tendrá Madrid como sede de trabajo."Valoramos que Arnold Schwarzenegger y Terminator vuelvan a Almería", ha manifestado a Europa Press el diputado provincial de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, quien ha asegurado que el actor de origen austriaco "volvió a redescubrir la provincia" cuando acudió a destapar su estrella en el Paseo de la Fama almeriense, momento en el que además se iniciaron los trámites para "volver a rodar en Almería". "La promesa que hizo a los almerienses ahora se ve hecha realidad", ha apostillado.El representante de la institución provincial ha asegurado que el apoyo de la Administración General del Estado ha sido "determinante" para adoptar la decisión, aunque también ha recalcado el "trabajo que se viene haciendo a lo largo de muchos años" para que las "grandes producciones vuelvan" a tierras almerienses.La película será una continuación directa de Terminator 2: El Juicio Final y, con James Cameron como productor ejecutivo. El estreno de Terminator 6 está previsto para el 26 de julio de 2019 y su guión correrá a cargo de David S. Goyer y Josh Friedman, creador spin-off televisivo de la saga, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, que estaba protagonizado por Lena Headey.El film, que también se rodará en parte en Budapest (Hungría) supondrá además el regreso de Linda Hamilton, la actriz que dio vida a Sarah Connor en las dos primeras películas de la franquicia.UNA INDUSTRIA "CRECIENTE"La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, ha valorado el "impacto positivo" que el rodaje de esta y otras producciones tienen el municipio, tanto a nivel económico como en el ámbito de la promoción para dar a conocer un "lugar singular" con un "paisaje único".Según la primer edil, el desarrollo de estos trabajos supondrá un "impacto grande" para la localidad, en la que el número de rodajes de spots, anuncios, películas, programas o documentales es cada vez mayor, con lo que esta "continuidad" supone la vuelta de una industria "creciente" en Almería, lo que se acompaña con una "publicidad" tanto por la promoción del film como por el recuerdo que se llevan los equipos.Cabe recordar al respecto que el Gobierno andaluz anunció recientemente la realización de un estudio de viabilidad de cara a la creación de una Ciudad del Cine de Almería, de cara a buscar un buen emplazamiento para la dotar a la provincia de infraestructuras que afiancen al sector. Según el último anuncio de la Junta al respecto, se prevé que antes de que finalice el mes de mayo se saque a licitación el contrato para este estudio por unos 60.000 euros.El propio director de la Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, se ha mostrado de acuerdo en que para que Andalucía se consolide como destino de rodaje tiene que "tener dotaciones para rodajes en interiores" y no ser solo un lugar donde "promocionar exteriores", ya que las infraestructuras supondrán un impulso a la hora de "crear industria y profesionales cualificados".Rosado ha asegurado que la región "está ya situada como uno de los destinos de primer nivel" dentro del sector porque la imagen que proyecta en su conjunto "es muy positiva" y hay un "factor de reputación adquirido" por la calidad de sus producciones, su volumen y su notoriedad. "Eso no es fruto de la casualidad, sino de una actuación de promoción del territorio", ha dicho antes de destaca que Andalucía "vive un momento especialmente brillante".Con esto, ha reconocido que Almería se sitúa como un destino "muy atractivo" por espacios singulares como los de Níjar o el desierto de Tabernas, si bien se trata de una oferta que hay que "integrar" en el conjunto andaluz aunque la provincia cuente con una posición "privilegiada" dentro de la región, que precisa el "impulso" de las instituciones.--EUROPA PRESS--