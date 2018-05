Aprobado el proyecto de la rotonda que dará acceso a Garrucha después de ocho años de paralización

Tras solventar en tres años todos los problemas que no se resolvieron en dos legislaturas, el cruce de La Simona pasará a la historia





GARRUCHA.- El equipo de gobierno de Garrucha que lidera la socialista María López Cervantes va a poder por fin acometer obras en la rotonda de la Simona, el principal punto de acceso a la localidad, tras aprobarse ayer en pleno el proyecto que, después de ocho años dormido y tras superar numerosos escollos, verá finalmente la luz. Esta obra es de suma importancia para el municipio, una vez logrado el soterramiento del acceso al puerto, ya que es el único punto negro que quedaba pendiente de solucionar al tratarse de la carretera que más tráfico soporta y cuyo trazado provocaba numerosas retenciones de vehículos. “Con esta obra damos respuesta no sólo a una de las grandes reivindicaciones de todos los vecinos, sino que aportamos un importante elemento de seguridad vial en uno de los puntos más conflictivos de la comarca. Salir o entrar a Garrucha desde esa vía en temporada alta era una verdadera tortura y con esta actuación no sólo garantizaremos la fluidez del tráfico, sino el tránsito de personas con un paso elevado que comunicará debidamente ambos lados”, ha señalado la alcaldesa.

El proyecto de remodelación de la intersección de acceso a Garrucha en el punto kilométrico 9,900 de la A-370 contempla tres fases de actuación que comenzarán con la obra de la glorieta, la reordenación de los accesos y la ejecución de una pasarela peatonal que conecte ambos lados de la vía. La obra que será acometida por la empresa Ingeniería S1ngular cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros. “La puesta en marcha de este proyecto nos permite dar por cumplidos no sólo los objetivos con los que llegamos al gobierno de Garrucha, sino que hemos ido mucho más allá incluyendo actuaciones que no llevábamos en el programa por prudencia. Hemos conseguido que se termine el acceso subterráneo al puerto aun cuando se estaban retrasando todas las grandes inversiones públicas, tendremos en breve la ampliación del paseo marítimo y contamos con que a final de año podremos sacar a licitación el proyecto de la Simona, que en ejecución serán apenas dos meses, con lo que cerraremos un importante ciclo en cuanto a infraestructuras pendientes en la que la doble vía entre Vera y Garrucha será un enorme broche final”, ha remarcado María López.

La rotonda de La Simona conectará con el área de expansión y crecimiento que tiene el limitado término municipal de Garrucha, una peculiaridad que ha obligado no sólo al estudio de necesidades actuales, sino a tener en cuenta cómo deberá crecerse en un futuro próximo. Según José Antonio Gallardo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento garruchero “el mandato de la alcaldesa no fue sólo el de recuperar el proyecto de la rotonda y solucionar como fuese cada uno de los muchos problemas que hemos encontrado, sino que quería que esta obra fuese ya el punto de inicio de una ordenación que no busca solucionar un problema serio y puntual como es este acceso, sino que ya se contemplase su integración en el desarrollo de la Garrucha del futuro que tiene que atender la necesidades de todos esos jóvenes de aquí y de la comarca que ven en nuestra localidad ese lugar en el que quieren vivir, porque las condiciones de calidad de vida y dinamismo comercial que se han dado en esto tres últimos años han generado un efecto llamada que no podemos desaprovechar”.

También en el pleno del jueves fue aprobada la licencia de obras para el hotel de cuatro estrellas que en breve comenzará a construirse en la localidad y que junto a la residencia para personas mayores suponen otros dos grandes hitos de esta legislatura.