Antonio Posadas: “Si soy rector se acabarán los rehenes en el Claustro de la Universidad de Almería”

El candidato a rector anuncia que terminará, estatutariamente, con el señalamiento de profesores por apoyar una u otra opción



Antonio Posadas, candidato a rector en la Universidad de Almería

ALMERÍA.- “Si soy rector de la Universidad de Almería se acabarán los tiempos de rehenes en el Claustro. Terminaremos con la estigmatización de ser de una u otra candidatura para volver a ser únicamente lo que debemos ser, profesores, investigadores y precursores del motor que mueve nuestra sociedad, que son nuestros alumnos”. Doctor en Ciencias Físicas y Catedrático de Física y Termodinámica, Antonio Posadas ha llegado al punto de equilibrio en su ciclo de contactos previos con profesores, personal administrativo y estudiantes de cara a las elecciones a rector que se llevarán a cabo en 2019 y para las que ya ha anunciado su candidatura. El aspirante a Rector y, en breve, candidato, asegura que “éste será el último Claustro en el que los miembros del mismo tendrán que significarse de uno u otro lado, porque no podemos pervertir su esencia y convertir en unas primarias políticas las elecciones para un órgano que debe ser el motor de la Universidad y no una figura de trámite”, afirma.

En estos primeros contactos, el próximo candidato a rector ha querido que toda la comunidad universitaria tenga la certeza de que una vez investido como máximo represente de la UAL, se pondrán en marcha una serie de cambios que “ayudarán a generar un escenario real de trabajo conjunto y no un territorio de bandos como el que hemos vivido hasta ahora y al que el actual Rector, una vez que creíamos superado el pasado, vuelve. Tenemos la obligación de olvidar esos modelos que debieron cambiar en estos años y que han seguido inamovibles. Nuestra obligación es movilizarnos en torno a los logros académicos y generar los escenarios precisos para que ello sea posible”. Posadas presentará su candidatura como respuesta a la falta de compromiso con el programa de gobierno presentado en los anteriores comicios y del que poco se ha ejecutado, para garantizar que un equipo gestor dirigido por él “acometa los cambios que todos deseamos, desde el claustro hasta la conciliación entre docencia e investigación ya sea de doctores o docentes investigadores”.

El futuro candidato a Rector ultima los detalles de su programa y de las elecciones a Claustro, un proceso de debía haber sido ya convocado y del que por ahora no se conoce fecha. En este sentido, Posadas adelanta que “a nosotros ya nos salen los números, no hay vuelta atrás y nuestro compromiso es firme. Queremos que sea la última vez en nuestra comunidad en la que la gente se sienta cohibida y señalada por apoyar a una u otra candidatura, porque queremos hablar de motivación y no de rencillas, de unir y no de fracturar, de cómo avanzar en los ranking de universidades, y no de estar a día de hoy igual que hace diez años”.

Antonio Posadas Chinchilla es doctor en Ciencias Físicas, Catedrático de Física y Termodinámica y uno de los mayores expertos en Sismología del territorio nacional. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Columbia (New York, EEUU), el Instituto de Física Aplicada de la Universidad de Tsukuba (Tokyo, Japón) y en la Base Antártica Juan Carlos I (Antártida). Conocedor de las necesidades de la Universidad al haber sido gerente de la institución, concurrió a las anteriores elecciones en apoyo al actual rector. Su desvinculación de este modelo se debe al incumplimiento del programa de gobierno que fue expuesto a la comunidad tanto de investigadores, personal no docente o estudiantes. El compromiso de su equipo pasa por recuperar buena parte de los objetivos no cumplidos al entender que “siguen siendo totalmente válidos y la única pega es que no han sido ejecutados, por ello nos tenemos que poner manos a la obra y cumplir lo prometido hace ya cuatro años aunque para ello tengamos que presentar una candidatura alternativa a la actual parálisis institucional de la UAL”, asegura.