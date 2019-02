Antonio Posadas considera una pérdida de oportunidad el no haber convocado elecciones a Claustro y Rector el mismo día

No puede seguir siendo una seña de identidad del equipo de gobierno de la UAL dejar trenes pasar”, afirma el catedrático aspirante al rectorado



Antonio Posadas

ALMERÍA.- El catedrático de Física y aspirante a Rector en la Universidad de Almería Antonio Posadas, partidario de hacer coincidir las elecciones al Claustro con las de Rector considera “un coste que se podríamos haber ahorrado ya que sólo era cuestión de voluntad política por parte de Carmelo Rodríguez hacer una convocatoria conjunta. La pérdida de oportunidades no puede seguir siendo una seña de identidad del equipo de gobierno de la UAL, y hacer las convocatorias de forma separada, precisamente en estos momentos, supone dejar pasar un tren en el que todos deberíamos ir de manera conjunta” afirma. Las elecciones al Claustro ya han sido convocadas pero aún nada se sabe de los comicios a Rector.

A la espera de conocer las fechas de las citas con las urnas, previstas para esta primavera, Posadas ya ha adelantado su disposición a presentar candidatura a Rector de la Universidad de Almería. Además de su perfil académico y su trayectoria tanto en el campo de la docencia como la investigación, el precandidato ya ha tenido ocasión de realizar labores en la gestión universitaria con lo que su experiencia no se pone en duda. “El trabajo ha sido a lo largo de mi vida profesional y académica mi máxima. Me considero un servidor público que nunca he rehuido las tareas cuando han llamado a mi puerta y, en estos momentos, me siento con fuerzas y capacidad para presentar candidatura a Rector”.

Antonio Posadas ha estado seis años al frente de la Gerencia de la UAL y tres como Vicerrector. Entre las iniciativas que ha puesto en marcha se encuentra una RPT con el objetivo de la funcionarización del PAS laboral, la implementación de los Complementos de Especial Dedicación por antigüedad e idiomas (CED-A y CED-I), la puesta en marcha del Teletrabajo así como un Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, que fue aprobado por unanimidad. Posteriormente impulsó una segunda RPT para el establecimiento de la Secretaría Única y los Presupuestos y Cuentas Anuales siempre los presentó en tiempo y forma y sin salvedades. A Antonio Posadas también hay que atribuirle la consolidación, crecimiento y alineamiento del Plan Propio de Investigación con la estrategias nacional y autonómica I+D+i, las becas Hipatia o el Plan TransfierE, por citar algunos hitos de su mandato.

Posadas reconoce que todo ello ha sido posible a un trabajo propio pero también de equipo, que es como entiende se debe dirigir una universidad. “Trabajo y voluntad de servicio son las dos máximas sobre las que afronto el paso que voy a dar además de una gran dosis de ilusión, consciente de la necesidad de que la Universidad de Almería necesita con urgencia un cambio de rumbo para afrontar los retos que tenemos”.