Ángeles Castillo (PSOE), nueva alcaldesa de Huércal de Almería tras prosperar la moción de censura con once apoyos

La edil Ángeles Castillo tras ser proclamada alcaldesa de Huércal





La edil huercalense Ángeles Castillo (PSOE) ha sido proclamada este viernes nueva alcaldesa de Huércal de Almería tras prosperar la moción de censura impulsada por su grupo junto con los concejales de IULV-CA, Grimp, VHA y ACH tras haber recibido once apoyos --los de sus diez ediles y la concejal no adscrita-- frente a los cinco votos en contra del PP y una abstención de Cs.



La sesión, que se ha extendido durante más de hora y media con un pleno abarrotado de público, deja fuera de la Alcaldía al popular Ismael Torres, quien en las últimas semanas había destituido a la concejal Antonia Fernández de su equipo de gobierno, de manera que esta ha apoyado la moción para arrebatarle la Alcaldía.



Tras ese acontecimiento y ante la situación de minoría generada en el Consistorio, los grupos impulsores de la iniciativa para el cambio de gobierno señalaron la situación de "ingobernabilidad" e "inestabilidad" creada en el Ayuntamiento, por lo que propusieron a Castillo como nueva alcaldesa para la localidad.



Tras concluir un pleno que arrancó con vítores de apoyo tanto al alcalde saliente como a la nueva primer edil, Castillo ha manifestado ante los medios su intención de crear un nuevo equipo de gobierno "lo más amplio posible para que el consenso impere en todas las decisiones que tomemos", si bien alguno de los grupos, como el caso de IU, ha descartado su entrada en el nuevo gobierno local.



Castillo ha trasladado su intención de reunirse en las próximas horas con los concejales que han apoyado la moción, aunque ha matizado sus planes en relación a la edil no adscrita que, si bien ha contribuido con su voto a que se produzca el cambio de gobierno, ella "no es firmante de la moción" y "pertenece al PP, que es el que acaba de dejar el equipo de gobierno".



La nueva alcaldesa ha incidido en que los ediles que han rubricado la moción representan a "casi 4.000" ciudadanos de Huércal, quienes "depositaron su confianza en las siglas que han promovido un cambio de rumbo en el Ayuntamiento", por lo que su objetivo principal pasa por "devolver el consenso social en el pueblo" y "sacar aquellos asuntos enquistados" adelante.



Asimismo, ha explicado que el nuevo equipo de gobierno que se mantenga hasta el próximo mes de mayo deberá revisar la situación del Consistorio, que no está "muy clara" porque "el alcalde que ha dejado hoy de serlo no daba la información que le pedíamos los grupos de la oposición", según se ha quejado.



En cualquier caso, ha manifestado que los vecinos pueden estar "tranquilos" porque el nuevo equipo de gobierno va a "trabajar en la conectabilidad y cogobernabilidad" ya que Huércal de Almería "tiene mucho potencial y nos vamos a emplear a fondo" para que "se traslade a la ciudadanía y que sea un pueblo referente en nuestra comarca".





--EUROPA PRESS--