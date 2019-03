Amigos de la Alcazaba reúne a una veintena de asociaciones en el III Encuentro Provincial por el Patrimonio

• El encuentro ha contado con la presencia de la delegada provincial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, y del ministro de Cultura, José Guirao



El ministro José Guirao ha participado en el encuentro

ALMERÍA.- Como en ‘Fuenteovejuna’, todos a una. La asociación Amigos de la Alcazaba ha celebrado el III Encuentro Provincial de Asociaciones y Colectivos de Patrimonio Cultural de Almería, con la participación de una veintena de organizaciones, de otros asistentes a título individual y con la presencia de la delegada provincial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, y del ministro de Cultura, José Guirao.



Un éxito de participación absoluto, con el objetivo de compartir experiencias, marcas líneas de trabajo en común y abordar necesidades y problemáticas con las que deben hacer frente estos colectivos para desarrollar sus objetivos para, finalmente, conseguir la conservación, puesta en valor, disfrute y divulgación del patrimonio almeriense, en la más amplia concepción de la palabra.



Hace 10 años, Amigos de la Alcazaba organizó el la primera edición y, casi dos años más tarde, fue el segundo. Dos experiencias que fueron extraordinariamente positivas y que en este 2019, 10 años después, “muchos de los problemas que denunciábamos entonces continúan vigentes, aunque también es cierto que la sensibilización con relación al Patrimonio ha aumentado, que se han consolidado nuevos patrimonios emergentes y que cada vez somos más personas y más colectivos los que trabajamos por defenderlo. Y seguimos avanzando”, ha explicado la presidenta María Teresa Pérez.



“Pensamos que es un buen momento para organizar este III Encuentro que, como los anteriores, tiene como objetivo relacionarnos, compartir nuestras experiencias, plantear líneas de trabajo comunes y exigir que se oiga la voz de todos los que trabajamos por el Patrimonio Cultural almeriense”, ha concluido en la bienvenida al encuentro.



La delegada de Cultura, Eloísa Cabrera, ha mostrado su predisposición a trabajar con los colectivos y asociaciones culturales. “Sabemos que no es fácil, que las prioridades no siempre son las mismas, pero en la delegación siempre tendréis una interlocución fiel y leal, porque la cultura no es de nadie, es patrimonio de quien trabaja por ella y la defiende”.

Por su parte, el ministro de Cultura ha reconocido que “la Administración ni puede ni debe llevar el peso del patrimonio, sino que es necesario e imprescindible contar con la sociedad civil y con las asociaciones especializadas para trabajar por su conservación”.



Coordinadas por Juan Miguel Galdeano, Francisco Verdegay y Enrique Ruiz, el encuentro organizado por Amigos de la Alcazaba ha contado con la presencia de representantes de Acción Por Almería, Abuxarra, Acuíferos Vivos, Agrupación Folclórica Alcazaba, Amigos del Castillo de Vélez Blanco, Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ASAFAL, Asociación de la Memoria Democrática de Almería, Athenáa, Centro de Documentación y Sala-Museo Gabriel Cara, Chanca Pescadería A Mucha Honra, Bicentenario de los Coloraos, Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Graeca, Nueva Bayyana, Salvemos el salar de los Canos y el Territorio, Salvemos Las Salinas Unidos por Turaniana o el Centro Virgitano de Estudios Históricos, de Berja, y, a título individual, otros conocidos expertos en patrimonio y en asociacionismo cultural como Alfonso Ruiz, Lorenzo Cara, Manu Artero, Rafael Leopoldo Aguilera y Gregorio Fernández.



Ponencias y mesas redondas

La primera de las ponencias ha corrido a cargo de la Policía Autonómica y sobre los procedimientos de actuación existentes en torno a la protección del patrimonio. A continuación, se han desarrollado distintas mesas redondas. La primera ha abordado la relación asociación -administraciones: participación y judicializaciones; la segunda, sobre nuevos patrimonios, nuevos retos, en la que han abordado la consolidación de patrimonios como el paisajístico, etnológico, industrial, inmaterial, mueble, el peligro que corren y estrategias para abordarlos; y, por último, sobre las asociaciones, plataformas y redes sociales, en la que han conversado sobre la situación actual de las asociaciones patrimonialistas de la provincia, las oportunidades de las redes sociales y las estrategias comunes que pueden llevar a cabo para enriquecerse mutuamente.



Tras el encuentro, Amigos de la Alcazaba y el resto de participantes elaborarán un documento de conclusiones que harán público en próximas fechas.