Amigos de La Alcazaba rechaza el proyecto para la Plaza Vieja ante la salida de 'El Pingurucho'

El monumento a Los Coloraos 'El Pingurucho'





El proyecto para la remodelación de la Plaza Vieja de Almería impulsado por el equipo de gobierno para la creación de un espacio diáfano no ha convencido a los miembros de la asociación Amigos de La Alcazaba, quienes se han reunido este miércoles con la edil de Fomento, Ana Martínez Labella, y la autora del diseño, Susana Ordaz, para abordar el plan con el que se prevé tanto la eliminación del arbolado como el desplazamiento de 'El Pingurucho'.



La asociación se ha mostrado en contra que el monumento a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos' abandone su céntrico espacio en el casco histórico dado su "simbolismo" y los valores constitucionalistas que representan, por lo que entienden que su emplazamiento correspondiente es el actual, cerca del Ayuntamiento y en la propia Plaza de la Constitución.



"Se trata de un monumento singular en la historia de Almería que no puede concebirse como un elemento escultórico como cualquier otro objeto que se pone en las rotondas", ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Amigos de La Alcazaba, Francisco Verdegay, quien ha lamentado el planteamiento municipal para reubicar 'El Pingurucho' a la entrada del Parque Nicolás Salmerón.



Asimismo, ha lamentado que el equipo de gobierno no haya promovido un proyecto de manera "consensuada" con la ciudadanía antes de adoptar una decisión, lo que "está produciendo una gran división social". "En eso estamos de acuerdo con el alcalde", ha dicho Verdegay.



Con esto, ha apelado a los valores históricos y patrimoniales del monumento a 'Los Coloraos' frente a cuestiones técnicas sobre su alienación con la plaza o su perspectiva, toda vez que la asociación no considera que el monolito que ocupa una superficie de 36 metros cuadrados obstaculice la visión de la arquitectura de la plaza.



"No entendemos que se quiera cambiar de sitio para que dos días al año se haga un espectáculo de flamenco", ha añadido tras opinar que existen otros lugares para este tipo de espectáculos en Almería y que dedicar una "plaza pública" a la organización de eventos o la actividad hostelera es socialmente "insostenible".



CONCENTRACIÓN EL 17 DE MAYO



Verdegay ha considerado que las posturas de la asociación y el Ayuntamiento están "muy enconadas" tanto en relación a 'El Pingurucho' como al arbolado, para cuya preservación en el espacio se ha creado la Plataforma de la Plaza Vieja integrada por 16 colectivos vecinales, culturales y ecologistas que ya han convocado una concentración para el próximo 17 de mayo a las 20,00 horas.



Desde la asociación se han mostrado de acuerdo en que la plaza necesita una remodelación, incluso "en los nuevos soportales, que se hicieron con unos materiales distintos", si que ello justifique el abandono de la vegetación arbolada en este espacio dadas las condiciones climáticas de Almería, máxime cuando, a su juicio, tampoco impiden la observación de las fachadas. "Se pueden ver sin árboles y con árboles", ha explicado.



De esta manera, ha abogado por otro tipo de soluciones que pudieran permitir mantener la vegetación a través de un cambio de tipo de árbol con ejemplares de hoja caduca o mediante el replanteo de su poda, ya que actualmente las ramas se esculpen "a modo de muralla".





--EUROPA PRESS--