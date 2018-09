La asociación 'Amigos de la Alcazaba' ha elevado una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz por el "lamentable" estado en el que se encuentran las murallas y torres "milenarias" de la capital almeriense después de no "haber obtenido respuesta" por parte de la Junta de Andalucía a los escritos en los que comunican la "ruina inminente".



En la queja, consultada por Europa Press, el colectivo conservacionista remarca que las murallas están catalogadas como parte del conjunto monumental de La Alcazaba y que, "en 15 años", no se ha adoptado "ninguna medida adicional" para poder garantizar su estado de conservación.



"El estado de conservación de las murallas de San Cristóbal es deplorable y se encuentra en una situación de ruina inminente", señala para recordar que, según la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, es la "administración competente" para "garantizar su debida conservación".



La asociación, que pide amparo al Defensor del Pueblo andaluz, le insta a que requiera a la Junta para que adopte medidas "por la vía de urgencia" y, entre estas, cita un plan de limpieza y saneamiento urgente de las principales zonas dañadas por las pintadas y otros daños producidos en la capa exterior de las murallas.



Urge, asimismo, una partida presupuestaria en 2019 para "iniciar los trabajos de rehabilitación" y que inste al Ayuntamiento de Almería a realizar "labores de limpieza del entorno que se encuentra en deplorable estado de conservación".



Por último, pide que se establezcan paneles informativos en el entorno para que los visitantes puedan conocer los valores históricos de las murallas, "donde no hay indicación sobre sus valores históricos".



En los escritos elevados a la Consejería de Cultura, la asociación interpelaba sobre si existen planes en este sentido y si había cursado queja al consistorio por el estado del entorno de estos bienes.

--EUROPA PRESS--