Amigos de Calar Alto celebran la incorporación de la Junta al observatorio tras la retirada del socio alemán

Los Amigos del Observatorio Astronómico de Calar Alto han aplaudido la aprobación por parte del Parlamento andaluz el pasado 1 de marzo de la incorporación de la Junta de Andalucía a la gestión del observatorio ubicado en Gérgal (Almería) tras la retirada del socio alemán --el Instituto Max Planck-- a finales de 2018.



Según ha recordado la entidad en una nota, este proceso de incorporación comenzó su andadura con el anterior Gobierno andaluz, pero "tras un año de gestiones, y seguramente por una mala estimación de los tiempos del proceso, no se culminó en el plazo adecuado", han señalado.



Así, la entidad ha destacado que la incorporación fuera aprobada por todos los grupos parlamentarios "salvo Vox, que, sorprendentemente, calificó al observatorio como de una especie de chiringuito", según han lamentado.



Tras los recortes del año 2013, el presupuesto anual del observatorio quedó en tres millones de euros, "el mínimo para su funcionamiento", a cargo del gobierno central (CSIC) y el Instituto Max Planck. "Nos preocupa que no se haya aprobado que la Junta aporte 1,5 millones de euros, el 50 por ciento que le correspondería, porque esta falta de fondos compromete su futuro", han explicado.



El observatorio de Calar Alto tiene la calificación de Instalación Científica Técnica Singular, y es "el más rentable" de los observatorios españoles, según la asociación en base a los informes de la Red de Infraestructuras de Astronomía. Alberga instrumentos punteros como 'Panic', 'Luca' o 'Carmenes', entre otros, y desarrolla investigación que ayuda a "mantener a la astronomía española en el octavo lugar de las más potentes del mundo".



Amigos de Calar Alto aboga por divulgar la tarea que se hace en este observatorio de categoría internacional "para que no se vea sometido a vaivenes políticos que perturben su buen funcionamiento". "Queremos pensar que las personas de la comisión parlamentaria que relegó esta solución no conocen el observatorio, y les invitamos a que lo conozcan", han añadido.





