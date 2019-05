Almería.-26M-M.-Amat (PP):





El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha celebrado que este domingo su partido "haya vuelto a recuperar la confianza que hace unos meses no nos dieron los almerienses" y ha asegurado que, tras los resultados que han arrojado las urnas, "estamos en condiciones de tener mayoría absoluta para poder gobernar la Diputación".



"Ha habido momentos difíciles y complicados pero estamos contentos y con ganas de empezar mañana a trabajar por y para la provincia", ha trasladado Amat, quien ha comparecido en la sede electoral de la capital acompañado del secretario general y presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.



Flanqueado por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el regidor ejidense, Francisco Góngora, ha trasladado la "enhorabuena" a los ciudadanos que han confiado "una vez más en el PP" y ha mostrado su "satisfacción" por "poder seguir trabajando desde la Diputación, donde hemos demostrado en estos últimos ocho años que las cosas se podían hacer de otra manera".



"Es la primera vez que he visto unas elecciones tan duras como las de hoy y llevo ya unas cuantas", ha admitido Amat, quien se ha felicitado por los resultados obtenidos en feudos clásicos del PP como El Ejido y la propia Roquetas de Mar, donde seguirá siendo alcalde aunque no ha alcanzado la mayoría absoluta.



Ha concluido remarcado el "trabajo y el esfuerzo" que ha hecho el PP "por y para la provincia" y subrayando que "los ciudadanos hoy le han dicho al PP gracias por todo el trabajo que estáis haciendo en la Diputación y los ayuntamientos".





