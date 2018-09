El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha reclamado este miércoles a su partido "trabajo y esfuerzo" para alcanzar los seis parlamentarios en las próximas elecciones andaluzas.



En su intervención en la junta directiva provincia, Amat se ha referido a los momentos que se avecinan ante las próximas elecciones y ha pedido a todos los cargos del partido, diputados, parlamentarios, senadores, alcaldes y concejales que "desde ya" estén "en la calle, en cada rincón de la provincia, contando lo que hace el PP cuando gobierna en las instituciones".



En esta línea, ha pedido "trabajo y esfuerzo" para lograr "seis diputados" en las próximas elecciones autonómicas, "sean cuando sean", y ha puesto como "ejemplo la gestión" que la Diputación Provincial hace en los municipios de la provincia frente a la que hace la Junta de Andalucía.



El líder provincial del PP ha señalado que mientras que la Junta "invierte menos del 50 por ciento en los pueblos almerienses", la Diputación "está volcada con ellos, sin mirar colores políticos e incluso solucionando problemas que no son de su competencia, como ocurre con los municipios que no tenían agua potable y que la Diputación ha solucionado".



"Todo esto es lo que tenemos que trasladar a los vecinos, tenemos que explicar lo que hace el PP cuando gobierna y lo que hacen otros partidos en otras instituciones", ha manifestado.



Asimismo, se ha referido al Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que en los pocos meses que lleva de gestión "lamentablemente está superando a lo que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero".



En este sentido ha explicado que ya en el mes de agosto los datos de paro han sido los peores en España de los últimos diez años, y ha afirmado que esto es "preocupante" porque todo apunta a una desaceleración económica que puede llegar a más si no se toman medidas.



Por otro lado, Amat ha propuesto a la junta directiva provincial el nombramiento como vicepresidente del Comité de Dirección de Juan José Matarí, y la inclusión en el mismo de Miguel Ángel Castellón y Francisco Gutiérrez, como vicesecretario de Electoral y vicesecretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico respectivamente.



Tras estos nombramientos, los vicepresidentes que integran el Comité de Dirección son Juan José Matarí, Rafael Hernando, Carmen Crespo, Ramón Fernández-Pacheco y Luis Rogelio Rodríguez.



Los vicesecretarios que forman parte del Comité de Dirección son Ángel Escobar (vicesecretario de Organización), Miguel Ángel Castellón (vicesecretario de Electoral), Fernando Giménez (vicesecretario de Política Municipal), Eloisa Cabrera (vicesecretaria de Infraestructuras y Servicios), Rosalía Espinosa (vicesecretaria de Relaciones Sectoriales y Educación), Maribel Sánchez (vicesecretaria de Igualdad de Oportunidades y Sanidad), Francisco Gutiérrez (vicesecretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico), Carmen Belén López (vicesecretaria de Participación, Formación y Programas), Antonio Jesús Rodríguez (vicesecretario de Agricultura y Pesca), Manuel Guzmán (vicesecretario de Distritos de Almería capital), María Vázquez (vicesecretaria de Turismo) y Rosario Soto (vicesecretaria de Empleo y Economía).





--EUROPA PRESS--