El alcalde señala la rambla que salvaría este puente





El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha criticado las "trabas" que la Junta de Andalucía y Medio Ambiente mantiene al proyecto para construir un puente que conecte la variante con la avenida Reino de España.



"Llevamos cuatro meses con este proyecto paralizado, cuatro meses para recibir el permiso de la Junta y poder abrir el sobre A y adjudicarlo. En estos cuatro meses ya podía estar hecho esta obra", ha explicado.



En un comunicado, Amat ha afirmado que quien tiene "la culpa de que este servicio tan importante no esté es la Junta de Andalucía" y ha trasladado que el Ayuntamiento "quiere colaborar con quien le corresponde".



"El puente de una rambla le corresponde a la Junta de Andalucía, después de que la Confederación Hidrográfica traspasara las competencias, y, sin embargo, nosotros no miramos a quién le corresponde, miramos qué mejores servicios podemos dar a nuestros ciudadanos y nos encontramos con las trabas que sigue poniendo Junta de Andalucía, Medio Ambiente, al Ayuntamiento de Roquetas", ha asegurado.



El regidor roquetero ha señalado que, cuando una administración quiere colaborar con otras administraciones "de un color político diferente, y nos ponen las trabas que nos están poniendo, uno siente lástima pero también rabia".



"Cuando la Junta de Andalucía, gobierno socialista, tenía que estar dándole las gracias al Ayuntamiento de Roquetas por la colaboración que tiene, con servicios que le corresponden a la Junta de Andalucía", ha señalado.



Ha detallado, en esta línea, que el proyecto, presentado "ya varias veces, y que salió a licitación en enero, es muy importante para agilizar y para darle seguridad a nuestra gente, para que puedan tener menos vehículos por el centro".



"La unión de carretera de Alicún con Reino de España cuenta con un presupuesto de 1.400.000 euros que el Ayuntamiento va a pagar con mucho gusto porque el Ayuntamiento es una institución que se preocupa, que ayuda, que colabora para dar servicio. Con este nuevo puente, ha continuado, todo el tráfico que vaya a Las Salinas, o que vaya al Puerto, puede entrar por Reino de España, y no tiene que cruzar La Aduana ni el tramo de la carretera de Alicún", ha concluido.





--EUROPA PRESS--