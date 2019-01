Alumnos de la UAL trasladan a Posadas su preocupación ante las nuevas reglas de juego en las prácticas de empresa

Antonio Posadas durante un momento de la reunión con los estudiantes

ALMERÍA.- Las nuevas condiciones aprobadas a finales de 2018 para las prácticas curriculares de los alumnos universitarios han centrado el primero de los encuentros que el candidato a rector Antonio Posadas tiene previsto mantener “con el colectivo que da realmente sentido a nuestra labor como docentes y la institución universitaria en sí”, según define el físico que aspira a la dirección del campus de La Cañada. Los estudiantes reclaman información ante una situación que puede condicionar los últimos compases de su actual ciclo formativo ante las posibles reticencias de las empresas a hacer frente al coste social planteado por el Gobierno de España.

Posadas trasladó un mensaje de tranquilidad al alumnado “ya que si bien es cierto que entendemos vuestra preocupación, -dijo a los estudiantes- es el propio gobierno de la universidad quien tiene que capitanear las soluciones ante esta nueva situación. Es la UAL quien tiene que hablar con las empresas y los legisladores, ofrecer soluciones como, por ejemplo en deducciones fiscales, hablar con ellas no sólo del coste, sino del beneficio y, además, gestionar con mayor eficiencia el presupuesto propio porque no es admisible no ejecutar 11 millones de un presupuesto de un centenar de millones de euros y, además, no tener respuestas ni soluciones a los alumnos ante una situación de incertidumbre como ésta”.

El segundo gran punto de debate con los alumnos ha sido la visión internacional de la propia universidad, tanto en lo que afecta a los alumnos que desde aquí parten a centros de todo el mundo para cursar parte de sus estudios, como aquellos que desde esos otros países recalan en la Universidad de Almería. Los estudiantes demandan agilidad en el proceso de información, claridad en cuanto a la compatibilidad de titulaciones y un mayor esfuerzo en la ambición internacional de la propia UAL. En este sentido el candidato a rector de la UAL expuso algunos de los puntos que recoge su programa para el alumnado. Antonio Posadas coincide con los estudiantes en que “si queremos una universidad de altura, no podemos permitirnos darle la espalda a la internacionalización, tal y como se ha hecho en los últimos años, porque es precisamente en ese terreno donde se juega el prestigio de una institución como la nuestra. Un decidido apoyo a la investigación y el desarrollo de un campus realmente adaptado a las necesidades del alumnado, serán la base de esa atracción, pero garantizo que desde el primero momento, cualquier alumno, tendrá a su disposición y de manera accesible toda la información que pueda necesitar para conocer tanto los servicios a su disposición como las ventajas competitivas que le ofrece ser uno más de la Universidad de Almería”.

Posadas aprovechó para adelantar algunas de las líneas de ese nuevo modelo de información y, sobre todo, de los nuevos espacios que cubrirán las principales demandas del colectivo estudiantil.