Alquiladas todas las viviendas de protección oficial de la Diputación en Bayarque

Tras la firma este martes de un nuevo contrato de alquiler con opción a compra y la solicitud de reserva por parte de otro interesado, ya se dan por alquiladas todas las viviendas de protección oficial que la Diputación de Almería tiene en Bayarque. Una medida para luchar contra la despoblación de los pueblos de interior y que tiene promociones en otros siete municipios.



En un comunicado, la Diputación de Almería ha explicado que, a través de nuevas fórmulas de financiación, como la del alquiler con opción a compra, se quiere animar a los vecinos a permanecer en sus municipios con sus familias o mudarse a ellos, y combatir así la despoblación del mundo rural. Junto con las VPO de Bayarque, la institución provincial tiene viviendas similares en Albox, Sierro, Chercos, Gádor, Chirivel, Uleila del Campo y Abla.



Este martes, el diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad, Familia y Vivienda, Ángel Escobar, ha firmado un nuevo contrato de alquiler con opción a compra con Alicia Peris, una de las personas que establecerá su domicilio de forma definitiva en Bayarque. Por otro lado, en la Oficina de Vivienda de la Diputación de Almería se han formalizado los trámites de reserva por parte de otro vecino para alquilar la última vivienda disponible de esta promoción.



Escobar se ha mostrado satisfecho por la oportunidad que brinda la Diputación de Almería con esta fórmula y ha adelantado que, "en los últimos meses, se han incrementado las consultas sobre las VPO", ya que se trata de una modalidad "que permite el acceso a una vivienda a un precio muy asequible y descontar, además, lo que han pagado del precio total de la vivienda en el caso en el que se decidan a dar el paso de la compra".



El responsable de Vivienda ha recordado que la Diputación Provincial "hizo de promotora en más de 16 municipios para paliar la demanda que había y que no se veía cubierta por la promoción privada". En la actualidad, "con la opción a compra se buscan inquilinos con familias jóvenes, que permitan que los pueblos puedan seguir creciendo".



El alquiler con opción a compra permite a familias que no tienen la financiación necesaria para adquirir una vivienda, puedan acceder a un hogar. En el caso de Bayarque, la Diputación de Almería construyó un bloque de ocho viviendas, todas alquiladas en este momento.



Las viviendas de Bayarque tienen 90 metros cuadrados útiles, garaje y un amplio trastero, ambos vinculados al inmueble. Por estancias, cuentan con tres dormitorios, todos con armarios empotrados, un baño, un aseo y dos terrazas, una de ellas muy amplia. El precio de estas viviendas es de 124.000 euros y el alquiler mensual 190 euros. Todo lo pagado en concepto de alquiler, se deduce del precio final del inmueble al ejercer la opción a compra.



La Diputación de Almería ha edificado 289 casas en 16 municipios del interior de la provincia. En la actualidad, hay disponibles viviendas en Albox, Sierro, Chercos, Chirivel y Gádor. Para acceder a este tipo de inmuebles, es necesario estar inscrito en algún registro público de demandantes de VPO y no tener ninguna otra vivienda, ni alquilada ni en propiedad.



"La modalidad de alquiler con opción a compra está funcionando bien. Son precios asequibles y el hecho de saber que es una inversión está animando a los almerienses a interesarse por las viviendas que tiene la Diputación en la provincia. Esto ayuda a que los vecinos no tengan que irse de su lugar de origen y puedan seguir viviendo en su pueblo", ha señalado Escobar.

