Almería SmartAgriHub, el paso definitivo en la transformación digital del sector agrícola

Universidad de Almería, Cajamar y COEXPHAL abren una “ventanilla única” que facilite la integración de tecnologías y el apoyo empresarial, viviéndose un momento que el vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UAL, Diego Luis Valera, cataloga como “histórico”





ALMERÍA.- Son tres de los pilares de la ‘Ciencia para la Sociedad’ realizada desde la investigación e innovación en el sector agrario almeriense, y juntos han trabajado durante más de un año hasta que han podido presentar en sociedad una nueva herramienta de vital importancia. La Almería SmartAgriHub ha visto la luz en la Universidad de Almería como fruto de la fluida colaboración con COEXPHAL y la Fundación CAJAMAR, siendo los tres organismos, socios fundadores. Se cuenta con el apoyo de la Cátedra COEXPHAL-UAL y varias empresas más para la constitución de lo que el vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UAL, Diego Luis Valera, ha llamado “un paraguas común y una ventanilla única”, y que nace con los fines muy claros: “Favorecer la transformación digital de la agricultura de Almería para hacerla más competitiva, más sostenible, con el apoyo fundamental del resto de agentes de la provincia de Almería, porque el hub tiene las puertas abiertas para quien quiera trabajar por el bien común de la mejora de la competitividad”.

El desarrollo del sector hortofrutícola almeriense se sitúa en el centro del interés de la UAL, “con una trayectoria de apoyo al mismo desde su origen, trabajando codo a codo”, por lo que la nueva iniciativa “se presenta como fundamental para la sostenibilidad del sector, contando con parte de grupos de investigación de esta universidad que trabajan en agroalimentación, teniendo organismos muy importantes para apoyar este hub”. En ese sentido, Valera no ha dudado en dar el calificativo de “histórico” a este día “por el lanzamiento de esta iniciativa única, con la marca ‘Almería’, para apoyar la digitalización, competitividad y sostenibilidad, y para atender a todo el que tenga una demanda tecnológica o de otro tipo y ponerlo en contacto con los mejores no solo de Almería, sino de Europa, porque entramos así en una red de todo el continente”.

En esa línea, Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL, ha recordado que se lleva en el proyecto “un año y medio, no exento de dificultades, pero se ha conseguido que Almería tenga su Digital Innovation Hub, una buena noticia para la economía de la provincia y para el sector agroalimentario”. Ha explicado que “es un grupo que se junta y que quiere que se le reconozca como un agente, un sitio, un instrumento que acompañará y acelerará la innovación digital en las empresas de Almería”, y ha añadido el interés “en transferir todos los resultados de investigación lo más rápido posible”. El centro de actividad estará situado en la Universidad de Almería, estará conectado con otros centros en el ámbito nacional y otros tantos europeos, y va a intentar “aprovechar todos los resultados”, así como “impulsar proyectos de investigación que den resultados tangibles y aplicables a las empresas de Almería con el objetivo de que sean más competitivas cada día”. La globalización servirá, por tanto, para “generar resultados propios por un lado y para aprovechar los que se están dando a través de los demás hubs”.

Por parte de Cajamar, Juan Carlos Gazquéz, responsable de la nueva incubadora de empresas de alta tecnología que ha lanzado la entidad, ha reconocido que “esta iniciativa es estratégica, porque por un lado permite reafirmarnos en lo que venimos haciendo durante muchos años, la apuesta por la innovación y ayudar al sector, y por otro alinearnos todos con la estrategia de la Comisión Europea, que lo que quiere es impulsar la transformación digital en toda la industria y el sector agroalimentario”. Además, “pone en valor el modo de trabajar que Cajamar venía desarrollando, ya que no afronta proyectos en solitario, sino que se han afrontado por las necesidades que le han trasladado y se ha hecho a través de la colaboración, que es el método que se promueve ahora”. A su juicio, “en pocos lugares del mundo se dan las circunstancias que hay en Almería”, y por ello “todos juntos tenemos que trabajar por el sector, y este hub lo permite”. El “intercambio de iniciativas” que permitirá la interconexión será muy positivo cuando se llegue a “implementar”, trasladar “los nuevos modelos de negocio” y a su vez “desarrollar los casos de éxito”.

El potencial impacto del éxito de la transformación digital sería significativo en Almería. El sector hortícola almeriense representa el 25% del PIB agrario andaluz, da trabajo a más de 65.000 personas, y supone una facturación anual de 1.900 millones de euros, 2.400 millones de euros si se incluyen la industria auxiliar y los servicios agrarios. El sector está ubicado en un ecosistema en el que la utilización de insumos y prácticas agrícolas son fundamentales para el uso sostenible de los recursos naturales y la protección de los paisajes naturales y su biodiversidad. SmartAgriHubs Almería fomentará la utilización de tecnologías digitales que permitan una mejora de la sostenibilidad.

Red europea de centros de innovación digital

Almería SmartAgriHub está incluido en una red muy amplia de centros de innovación digital agrícola establecidos a lo largo de toda Europa y que apoyan la transformación digital en el sector agroalimentario europeo. Almería SmartAgriHub forma parte del consorcio de centros de innovación digital que compone el Proyecto Europeo H2020 SmartAgriHubs https://smartagrihubs.eu, encabezado por la Universidad de Wageningen y en el que la Universidad de Almería lidera la coordinación de centros de competencia científica y tecnológica. Los miembros de Almería SmartAgriHub tendrán acceso a una red europea de centros de innovación digital (DIHs) y a los mejores centros de competencia en tecnología digital. Esta iniciativa está relacionada con otras dos iniciativas europeas: IoF2020 (Internet of Food and Farm) https://www.iof2020.eu/ ; y NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake Through demonstration) https://nefertiti-h2020.eu/