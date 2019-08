Almería se entrega a la tradición de la Batalla de Flores con 20.000 claveles y once carrozas

Batalla de las Flores en plena Feria de Almería





La ciudad de Almería ha experimentado un año más un viaje por el imaginario colectivo de las tradiciones, en una Batalla de Flores adornada con una lluvia de 20.000 claveles rojos y blancos, los gigantes y cabezudos, once carrozas con motivos infantiles y la música de la Banda Municipal. Ha sido una explosión de alegría, a la que se han sumado miles de personas, vecinos y turistas, que han arropado todo el recorrido, desde La Gloria de la Calle Granada hasta, el Anfiteatro de la Rambla.



Ha sido un evento que ha contado con la participación de once asociaciones de vecinos para once carrozas que se han paseado por el centro de la ciudad, regalando los claveles que protagonizan esta tradición.



La música y el baile también se ha sumado a la fiesta. En esta ocasión, los cuatro grupos que participan en el XXVI Festival Internacional de Folclore, procedentes de Bulgaria, Portugalete, República de Buriatia, y, por supuesto, el grupo de folclore municipal Virgen del Mar con el querido 'Fandanguillo de Almería'. Junto a ellos, la Banda Sinfónica Municipal de Almería, que en esta edición de la Feria de Almería realizará tres conciertos.



El nuevo recorrido ha comenzado en un espacio reconocible como es La Gloria, para continuar por la calle Granada, Obispo Orberá, Gregorio Marañón, Altamira, Doctor Carracido y subida de nuevo a la Avenida Federico García Lorca, finalizando en el Anfiteatro de la Rambla. El momento mágico se ha vivido en la Puerta de Purchena, donde todas las familias han aplaudido al ver llegar la comitiva ferial en un sano ambiente de fiesta.



Las tradiciones simbolizadas en unos Gigantes y Cabezudos, a los que el tiempo no les quita el brillo y el interés por parte de todos, ha sido la seña de identidad de una Batalla de Flores regada por 20.000 claveles y donde brillan las ganas de divertirse hasta el 24 de agosto.

