Almería, nueva Capital Española de la Gastronomía 2019

Almería, elegida capital gastronómica 2019





La ciudad de Almería es ya de manera oficial la nueva Capital Española de la Gastronomía, así lo ha proclamado este miércoles, tras su deliberación, el jurado de estos galardones organizados la Federación Española de Hostelería (Fehr) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet). En el fallo han participado estas y numerosas organizaciones e instituciones vinculadas al turismo y a la gastronomía.



El presidente de la Fepet, Mariano Palacín, y el presidente de Fehr, José Luis Yzuel, han presentado en acto en Madrid donde la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha desvelado de manera oficial que la ganadora era Almería. Al mismo tiempo, Oliver ha animado a otras ciudades a participar en ediciones próximas.



La candidatura de Almería tuvo su puesta de largo en el madrileño Teatro Real que acogió un evento de presentación el pasado mes de septiembre. El sello almeriense del acto estuvo protagonizado por una degustación de sus productos locales. Además, para apoyar la candidatura participaron del mismo numerosos profesionales y personalidades de diferentes ámbitos y de todas las administraciones.



También, se presentó el dossier en el patio de los Naranjos del Cuartel de la Misericordia, sede de la Subdelegación de Defensa, en pleno casco histórico de Almería. Tras estas dos celebraciones, la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, fue quien entregó en la sede de la Capital Española de la Gastronomía, en Madrid, el dossier de la candidatura de Almería 2019, que iba acompañada del vídeo oficial, documentación técnica, un lote de Sabores Almería y más de 10.000 personas apoyando la iniciativa almeriense.



Así, la candidatura almeriense se ha basado en el producto natural y de kilómetro cero de Almería y provincia, el innovador sector agroalimentario, la pesca artesanal y de proximidad, la calidad de restaurantes, bares y chefs, y la ilusión colectiva de los almerienses.



Recientemente, la organización dio a conocer que habían sido dos las ciudades que se habían presentado para aspirar al título pero, después de que el Comité Técnico estudiase al detalle la documentación técnica presentada, tal y como establecen las normas que regulan el certamen, se decidió desestimar una de las candidaturas por la presentación de una documentación incompleta. La decisión se pudo en conocimiento de la ciudad en cuestión, pero el nombre permanecerá en el anonimato para no perjudicar su imagen.



Sin embargo, fuentes del consistorio almeriense confirmaron a Europa Press que la candidatura de Almería se mantenía viva, puesto que no había recibido ningún tipo de comunicación por parte de la organización sobre algún problema en la candidatura. De este modo, Almería se quedó como única finalista para optar a la capitalidad gastronómica, pero no ha sido hasta este miércoles cuando se ha anunciado de manera oficial su proclamación como ganadora.



((HABRÁ AMPLIACIÓN))

--EUROPA PRESS--