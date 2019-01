Almería, 'casi lidera' el ranking negativo de las listas de espera en Andalucía

Comisiones Obreras ha hecho un informe



ALMERÍA.- Comisiones Obreras ha hecho una balance de las listas de espera en la provincia de Almería y concluye que en 2017, esta provincia ha pasado casi a liderar el ranking negativo.

La aplicación de la política sanitaria en materia de inversiones y recursos humanos tiene un reflejo claro en las Listas de Espera. El presente informe pretende poner de manifiesto la evolución que han sufrido las mismas en nuestra provincia en los últimos siete años, que coinciden con la precarización de los contratos en la Sanidad Pública Andaluza. Los datos utilizados son oficiales y se pueden consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/RespAsistencial/default.asp .

Destacamos que los datos oficiales no son positivos y además, las percepciones subjetivas de las plantillas que trabajan en nuestra sanidad, es que no se ajustan a la realidad y han sido manipuladas para presentar unos datos menos escandalosos.

No obstante, a pesar de esta creencia del colectivo de personas que trabajan en la sanidad pública, nos basamos en nuestro informe estrictamente en los datos oficiales, analizando las Listas de Espera publicado por el SAS y comparado desde 2011. Aunque las gráficas se refieran años completos, los periodos en realidad van desde 1 de julio a 30 de junio del año siguiente que es cuando se produce el corte para dar los resultados.

En esta ocasión hay que denunciar que la publicación de los datos oficiales de Lista de Espera en Andalucía se han demorado más de seis meses y no entendemos el motivo del retraso dadas las posibilidades que ofrece la informatización, además de su publicación en pleno período navideño, lo que probablemente haya limitado su repercusión mediática





1) Intervenciones quirúrgicas Decreto (180 días)

En este apartado se reflejan los pacientes programables con garantía pendientes de una intervención quirúrgica incluida en el Decreto 209/01 de 180 días

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora M (Días) Almería 3.795 50 5.275 51 5.231 60 5.267 59 4.840 55 5.184 56 5.342 73 Cádiz 5.406 49 6.822 52 6.625 54 7.161 57 6.595 52 6.602 50 7.287 50 Córdoba 4.096 48 4.497 48 5.370 53 6.916 59 6.122 55 5.296 49 5.132 55 Granada 6.439 58 6.240 52 7.066 61 6.851 59 7.913 64 9.379 81 11.469 115 Huelva 2.915 56 3.665 58 3.880 58 4.134 62 3.249 62 4.374 102 3.707 77 Jaén 3.753 45 4.007 50 4.311 55 4.795 57 5.143 50 5.299 56 5.854 72 Málaga 11.542 54 10.970 59 10.643 61 12.566 61 10.008 67 9.626 72 9.040 60 Sevilla 13.833 57 14.194 55 14.059 62 14.745 59 15.217 59 16.639 64 17.694 65 Andalucía 51.779 54 55.670 54 57.185 59 62.435 59 59.087 59 62.399 66 65.615 73

Lo primero que salta a la vista al analizar las Listas de Espera de 2018 es la fuerte desviación al alza que sufre la provincia de Granada, curiosamente una de las provincias donde se han llevado a cabo procesos de fusión y desfusión de hospitales. A tenor de los resultados Almería pasa a ser la tercera provincia por la cola en Listas de Espera del Decreto de garantías (180 días) aumentando en 17 días la demora media y en 158 pacientes el total de pacientes en espera de intervención quirúrgica. Es la primera vez en todos los años analizados que Almería presenta una demora media tan alta.

Provincia Programables Transitoriamente no programables Porcentaje No programable Almería 5.342 628 11,75 Cádiz 7.287 550 7,54 Córdoba 5.132 297 5,78 Granada 11.469 736 6,41 Huelva 3.707 282 7,60 Jaén 5.854 179 3,05 Málaga 9.040 1.044 11,54 Sevilla 17.694 1.049 5,92 Andalucía 65.615 4.765 7,26

La cifra de pacientes no programable en nuestra provincia sigue siendo alta si la comparamos con provincias similares como Jaén o Huelva, y el porcentaje relativo es el más alto junto con Málaga de toda Andalucía. Los pacientes en lista de espera quirúrgica transitoriamente no programable son pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, que transitoriamente no pueden ser intervenidos por motivos clínicos o a petición del paciente, por lo tanto la espera no es atribuible a la organización. Los motivos pueden ser clínicos (reevaluación clínica), solicitud de aplazamiento por petición del paciente: nacimiento o adopción de hijos o nieto, matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, por otros motivos laborales o personales a petición propia.

2) Intervenciones quirúrgicas Orden (120 días)





Serían los pacientes programables con garantía pendiente de una intervención quirúrgica incluida en la Orden de 120 días.

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora M (Días) Almería 1.676 40 2.622 42 2.448 47 2.398 47 2.209 44 2.347 45 2.845 68 Cádiz 1.925 38 2.955 44 2.788 43 2.757 47 2.142 34 2.431 35 2.865 37 Córdoba 1.850 40 2.051 42 2.651 47 3.366 51 2.623 45 2.490 38 2.879 50 Granada 3.263 52 2.940 43 3.191 50 3.350 49 3.710 51 4.644 65 5.684 94 Huelva 1.387 45 1.793 48 1.819 49 1.973 50 1.276 46 1.790 76 1.641 70 Jaén 1.951 41 1.948 43 2.225 45 2.411 49 2.501 42 2.557 48 2.960 56 Málaga 5.128 45 4.987 47 4.496 50 5.647 53 3.975 51 3.633 53 3.425 47 Sevilla 5.975 45 6.038 45 6.075 51 6.304 49 6.337 46 6.655 51 7.698 47 Andalucía 23.155 44 25.334 45 25.693 48 28.206 50 24.773 46 26547 52 29.997 59

Análisis parecido se puede hacer en los pacientes inscritos en las patologías que recoge la Orden de garantías (120 días). Las provincias de Granada y Almería sufren un gran aumento de la demora media. Almería aumenta en 23 días la demora media y por primera vez se sitúa por encima de la media de Andalucía. A 30 de junio de 2018 hay 498 personas más inscritos en esta Lista de Espera de este apartado.

Provincia Programables Transitoriamente no programables Porcentaje NO programable Almería 2.845 340 11,95 Cádiz 2.865 269 9,38 Córdoba 2.879 169 5,87 Granada 5.684 393 6,91 Huelva 1.641 118 7,19 Jaén 2.960 112 3,78 Málaga 3.425 470 13,72 Sevilla 7.698 470 6,10 Andalucía 29.997 2.301 7,67

Al igual que en que en el punto anterior, Málaga junto con Almería lideran los porcentajes de pacientes no programables en relación a los pacientes programables

3) Pruebas diagnósticas

Pacientes inscritos en el registro de procedimientos diagnósticos incluidos en el Decreto 96/200





Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora M (Días) Almería 1.911 16 1.234 18 1.321 17 1.649 16 1.768 16 1.642 23 1.615 22 Cádiz 1.940 15 1.296 18 2.809 20 4.937 17 5.419 16 3.820 37 6.238 22 Córdoba 3.046 21 2.038 21 2.399 18 2.334 15 5.177 18 3.295 16 3.148 17 Granada 1.857 20 3.216 21 2.941 19 4.830 22 3.679 25 7.064 67 10.490 92 Huelva 2.707 20 3.166 19 2.315 18 2.598 18 2.938 21 1.360 37 2.022 24 Jaén 1.819 17 2.085 18 1.974 19 2.470 17 2,545 18 2.461 18 3.046 24 Málaga 4.731 17 5.523 19 3.936 18 4.803 17 6.457 16 6.652 20 7.664 34 Sevilla 5.844 20 4.582 19 6.809 18 6.582 18 4.816 18 4.960 26 7.192 29 Andalucía 23.855 18 21.140 19 24.504 18 30.103 18 32.799 18 31.254 34 41.415 43

En pruebas diagnósticas es donde Almería presenta un mejor resultado puesto que somos la segunda provincia de la Comunidad Autónoma, tras Córdoba, con 22 días de demora, un día menos que el año anterior.

4) Consultas externas

Se incluyen aquí los pacientes inscritos en el Registro de Consultas Externas incluidas en el Decreto 96/2004

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora.M (Días) Paciente Demora M (Días) Almería 14.793 38 14.910 42 18.863 44 17.073 44 17.824 45 16.015 56 16.678 57 Cádiz 26.286 43 23.775 42 30.771 46 23.018 42 27.184 43 21.889 40 29.733 56 Córdoba 16.258 32 15.549 32 19.168 37 18.751 39 19.344 36 16.215 32 18.217 38 Granada 20.683 40 15.182 37 19.748 39 20.921 43 21.877 45 34.350 81 26.057 68 Huelva 12.025 38 11.334 39 10.128 39 9.992 37 12.413 68 12.317 50 15.243 61 Jaén 12.708 32 11.424 32 16.876 39 15.331 39 14.392 43 15.190 42 15.599 45 Málaga 41.024 45 37.140 44 45.176 47 39.053 45 45.730 47 48.177 49 50.869 51 Sevilla 54.663 43 53.055 42 56.219 45 45.737 42 44.257 42 42.612 46 50.566 48 Andalucía 198.440 41 182.440 40 216.949 45 189.696 42 197.021 45 206.765 52 222.962 53

Las Listas relativas a Consultas Externas, a aumentado en un día y 663 personas en Listas de Espera estamos cuatro días por encima de la media de Andalucía. Este es un dato de vital importancia porque reducir las Listas de Espera en este apartado supone aumentar la del resto de categorías. Es esta la puerta de acceso al resto de Listas puesto que si no hay una primera consulta no hay posteriormente pruebas diagnósticas ni consecuentemente una posible intervención quirúrgica

CONCLUSIONES:

1) En 2017 Almería hemos pasado casi a liderar el ranking negativo de Listas de Espera. Este hecho a pesar del empeoramiento de otras provincias de la Comunidad Autónoma

2) En las Listas de espera quirúrgicas Decreto (180 días) y Orden (120 días) hemos empeorado ostensiblemente en relación a los años anteriores y este hecho negativo, se produce por la baja inversión en Almería en 2017

3) En Pruebas Diagnósticas mejoramos en el ranking andaluz, somos la segunda provincia con menos demora media, mejorando en 1 día con respecto al 2016

4) En lo relativo a Primeras Consultas es donde debemos fijarnos más en el número de pacientes en vez de la demora media puesto que somos una provincia con muchas personas en Listas de Espera para consultas externas, para el número de habitantes que tiene Almería, sabemos que aquí es donde se produce el tapón para el resto de Listas de Espera

A tenor de los resultados presentados este año podríamos decir que hemos empeorado en lo relativo a la espera para las intervenciones quirúrgicas y consultas externas, Sin embargo hemos mejorado en las pruebas diagnósticas, lo que nos hace pensar que las inversiones de 2017 fueron insuficientes. La valoración evidentemente no puede ser favorable. Se hace necesario por tanto aumentar las camas y los quirófanos en nuestra provincia y la solución pasa indefectiblemente por la apertura del materno infantil y pensar ya en la construcción de otro hospital. Además un agravante que este año la inversión en verano ha sido menor, lejos de mejorar la contratación del verano de 2108 ha sido similar a la de 2016, por lo que es lógico pensar que el próximo año las cifras negativas volverán a dispararse en nuestra provincia, y mientras seguimos en espera, valga la redundancia, de nuevas infraestructuras en nuestra provincia que eliminen definitivamente el problema sanitario de la provincia de Almería.

Otra valoración que CCOO extrae de este análisis, es la influencia que las listas de espera tienen en la valoración de los usuarios en la Sanidad Pública. La demora menoscaba esta valoración además de que genera situaciones de desigualdad, potenciando las

inversiones de la sanidad privada que intenta aprovecharse de este descontento. Por ello, CCOO entiende que este tema es prioritario y que hay que resolverlo dentro del sistema sanitario público andaluz de forma inmediata.