Alfredo Häberli elige encimeras Dekton® by Cosentino para su cocina del futuro

El diseñador argentino-suizo presenta su proyecto en Cosentino City Madrid y, previamente, lo expuso en la feria LivingKitchen de Colonia del 14 al 20 de enero de 2019.



Alfredo Häberli

CANTORIA.- Grupo Cosentino anuncia el patrocinio de la estrella del diseño, Alfredo Häberli, en Sense and Sensuality. A kitchen for the near future, un proyecto de diseño que ofrece una perspectiva vital de la cocina del futuro y que incluye encimeras elaboradas con la superficie ultracompacta Dekton® by Cosentino.

La cocina del futuro, llena de vida y atractiva en todos los sentidos, se presentó anoche en Cosentino City Madrid durante la conferencia que Alfredo Häberli impartió ante prensa y clientes y colaboradores de Cosentino. Asimismo, el proyecto fue expuesto del 14 al 20 de enero de 2019 en la feria LivingKitchen de Colonia (Alemania), cosechando un gran éxito.

Claridad deslumbrante y líneas marcadas: estas son las características que definen la visión que propone Alfredo Häberli de la cocina del mañana. El diseñador de reconocimiento internacional aborda la historia de la cocina abstrayendo la idea a partir de su forma y ofrece a los visitantes una previsión de las posibilidades arquitectónicas. En este futuro, todo parece posible: hay espacio para las innovaciones tecnológicas, así como para los materiales y el diseño de productos de vanguardia, como es el caso de Dekton® de Cosentino, que apela a los sentidos, pero también deja espacio para la interacción social y las necesidades individuales. Este es el contexto en el que se conforma la cocina del futuro.

La innovadora superficie ultracompacta Dekton® by Cosentino, que ha elegido Alfredo Häberli para las encimeras de su cocina, ofrece unas propiedades técnicas superiores, como son su alta resistencia al rayado, a las manchas y al choque térmico. Además de un diseño de gran belleza, Dekton® garantiza un rendimiento técnico y estético único para la zona de trabajo de la cocina del futuro. Según Alfredo Häberli, “los medios tecnológicos avanzados en el campo de los materiales brindarán a las superficies tanto brillantes como mates de la cocina un nuevo aspecto prácticamente inmaterial”, y “la limitación de los aparatos y utensilios a los estrictamente necesarios irá en favor de la amplitud de la superficie de trabajo”.

Alfredo Häberli, que nació en Argentina y se crio en Suiza, concibe la cocina como el espacio que refleja con mayor claridad la evolución de la civilización. Es un lugar de necesidades existenciales y profundamente arraigadas, dado que en él se preparan y se consumen las comidas, está presente el fuego y se reúnen las personas. Estos aspectos seguirán siendo cruciales, pero deberán adaptarse a la vida moderna. Esta idea, según la opinión de Alfredo Häberli, se verá condicionada en gran medida por el decrecimiento y por conceptos comunes: “La disminución controlada del crecimiento se está convirtiendo en una cuestión muy importante que afecta no solo a los conceptos de la movilidad y la utilización del espacio, sino también a la cocina”, explica Häberli.

Alfredo Häberli considera que su diseño diáfano trasciende de su visión personal para convertirse en una fuente de inspiración para todo el mundo.