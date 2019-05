Alcaldes socialistas del Consorcio del Sector II exigen una bajada inmediata del recibo de la basura

Los socialistas no entienden que si se ha generado un superávit de un millón de euros ese beneficio no repercuta en los contribuyentes



Francisco García junto al portavoz socialista en la Diputación Juan Antonio Lorenzo

ALMERÍA.- Los alcaldes y alcaldesas socialistas de los municipios que están integrados en el Consorcio del Sector II, han reivindicado a la Presidencia, en la Junta General que se ha celebrado este jueves en la Diputación Provincial, la bajada inmediata del recibo de la basura a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. La mayoría de los municipios que pertenecen a este Consorcio, son pueblos de interior, con problemas de envejecimiento y despoblación, con una situación económica frágil, “y no ayuda a paliar esta situación, el que tengamos los recibos más caros de la provincia”, ha criticado Francisco García, miembro del consorcio y alcalde de Almócita. Además, desde el PSOE no se entiende que en la liquidación de 2018 se genere un superávit de más de 1 millón de euros y que éste no repercuta en el bolsillo de los contribuyentes, con la consiguiente bajada del recibo de la basura.

La presidenta del Consorcio, Lourdes Ramos, alcaldesa por el PP en Gádor, ha puesto de manifiesto que se está haciendo frente a la deuda generada con la empresa que presta el servicio a lo que Francisco García ha pedido que conste en acta que esta deuda “no la han generado los vecinos y vecinas de los pueblos” sino que se produjo “en la puesta en marcha de la actividad, en el nacimiento del consorcio, por la nefasta gestión de los responsables políticos que había al frente del mismo, todos ellos pertenecientes a la misma fuerza política que hoy preside el Consorcio, todos ellos del PP” y que en esos momentos “no había ni un sólo ayuntamiento socialista integrado en el Consorcio y mucho menos que perteneciera a la dirección”.

“Varios años de malas prácticas de los responsables del PP, que no cobraban los recibos de la basura, que no le cobraban a las empresas ubicadas en el área periurbana de Almería, y son muchas, fue lo que generó una deuda con la empresa, que todavía hoy estamos pagando todos y cada uno de los vecinos y vecinas de los pueblos del Consorcio del Sector II”, ha reprochado el alcalde de Almócita. Asimismo, Francisco García, ha preguntado a la Presidencia por una subvención de 12 millones de euros que se aprobó su solicitud y dar trámite a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Medio Ambiente, para la mejora y mantenimiento de la Planta de Compostaje y tratamiento de Gádor, en Junta General el 30/12/2016, por unanimidad de todos los representantes de los ayuntamientos, sin que hasta la fecha se sepa nada. “Hemos reiterado el interés de dicha propuesta y que se exija a la Junta de Andalucía la financiación de dichas obras que como bien manifestó la presidenta en dicha Junta, las actuaciones a llevar a cabo son de urgente necesidad”, ha subrayado Francisco García.