Alcalde de El Ejido pide





El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, el presidente de la Junta Local, Antonio Gómez, junto a vecinos de Balerma, han participado este domingo en una concentración para reclamar "una solución de emergencia, estructural, definitiva y sostenible al problema de regresión del litoral balermero".



Góngora ha explicado en un comunicado que "ha supervisado el estado de la playa, desde Las Cuevecillas y hasta la zona de la Torre" y ha afirmado que "la situación es más alarmante y preocupante que nunca, ya que se ha visto muy agravada por la construcción de los espigones de Balanegra y tras los últimos temporales".



Por ello, ha insistido en "la necesidad de una solución de emergencia que le dé rigidez a la costa, así como la reconstrucción del paseo marítimo que se ha visto recientemente dañado", asegurando que "Balerma no puede depender de más aportaciones de arena porque ya no garantizan la estabilidad de la playa, la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas, ni que el agua no siga avanzando hacia la carreteras y el pueblo".



El Consistorio ha recordado que el pasado viernes el regidor solicitó una reunión urgente de trabajo con la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ana María Oñoro Valenciano, para "abordar este problema de erosión y reclamar una obra de emergencia".



"Una solución definitiva y sostenible que podría pasar", en palabras de Góngora, "por la ejecución de espigones cortos desde el término municipal de Balanegra y hasta Piedra del Moro, u otra alternativa que, según el mejor criterio técnico de la Dirección General de Costas, ofrezca garantías de permanencia y estabilidad de la costa".



Igualmente, Góngora solicita que, entre las medidas que se decreten por emergencia, "se incluya un estudio técnico en busca de soluciones que aseguren la integridad y adecuada conservación de las playas de Guardias Viejas y Ejido Beach, que también están sufriendo un proceso de regresión importante".

--EUROPA PRESS--