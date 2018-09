Alcalde de Carboneras pide a la Junta la cesión del Algarrobico para un centro geriátrico con empleo de calidad

Hotel de El Algarrobico





El alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Felipe Cayuela (Gicar), ha abogado de nuevo por darle uso al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico y ha apostado por que la Junta de Andalucía lo ceda al consistorio una vez se haga con la titularidad de los terrenos sobre los que se levanta para convertirlo en instalaciones destinadas a la tercera edad.



"El hotel podría albergar una residencia de mayores y centro de día, incluso usar una parte como hospital geriátrico ya que se crearían cientos de trabajos de calidad, estables y sostenible a largo plazo que es lo que demanda claramente nuestra sociedad", ha trasladado en una reflexión publicada en su perfil de la red social Facebook y que acompaña con imágenes de mayores en modernas instalaciones de este tipo.



Tras reconocer que, después "de tanto tiempo, ahora por fin parece claramente que se acaba la vía contencioso-administrativa", Cayuela ha invitado a pensar en una alternativa "antes de que lo derriben" y remarca que, ya que el edificio "está levantado y casi terminado", podría servir" para cubrir las necesidades de nuestros abuelos y nuestros padres y las del norte de Europa a la vez que se crea empleo del bueno: de calidad, sostenible y a largo plazo".



"Y si en lugar de preguntarnos cuándo se va a derribar y quién va a pagar los diez millones que cuesta tirarlo nos preguntamos ¿cuál es la mejor salida? ¿Qué es lo que demandan nuestros ciudadanos y vecinos?", ha señalado el regidor.



Al hilo de esto, ha criticado que, precisamente, "las administraciones" implicadas sólo se hagan una única pregunta sobre el futuro del hotel de Azata del Sol y lamenta que no se piense en soluciones "que demandan nuestra sociedad actual".



"España es un país que se hace viejo, la comarca en la que vivo y en mi pueblo hay escasez de oferta de plazas de residencias de mayores y de plazas concertadas de las mismas. Por otra parte se demanda empleo de calidad, sostenible a largo plazo y estable", ha insistido.



Por último, ha sugerido que la Junta andaluza ceda la edificación cuando haga efectivo en vía civil el derecho de retracto por 2,3 millones de euros sobre las fincas sobre las que se asienta al Ayuntamiento. "Así cumpliría su promesa de dotar a Carboneras de un plan de empleo extraordinario, de calidad y sostenible a largo plazo", ha concluido.



La reflexión de Cayuela llega un día después de que se hiciese público que había comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha dado cumplimiento a la sentencia que le ordena cambiar el suelo de El Algarrobico de urbanizable a espacio protegido en su planeamiento urbanístico pero que no puede declarar nula la licencia de obras que concedió a Azata del Sol para construir el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones.



Alega en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la posibilidad de revisar de oficio el acto administrativo por el que concedió la licencia para declarar su nulidad ya fue vetada por el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de 2014 "definitiva y firme" pero remarca que esta es, ahora mismo, "inejecutable" debido a que "ha cambiado radicalmente" la normativa vigente en 2003 conforme a la que se tramitó.



El citado escrito, de 3 de septiembre y con el que contesta a la demanda que presentó en mayo Greenpeace para agilizar la demolición de la edificación, el Ayuntamiento carbonero argumenta que el acto de declarar la nulidad de la licencia "deberá ir acompañado de la correspondiente indemnización" y remarca que no puede hacerse cargo ni de este ni del coste de la demolición, "que, desde un punto de vista económico, es absolutamente inasumible sin la ayuda de las otras administraciones implicadas".





--EUROPA PRESS--