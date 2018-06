Fernández-Pacheco, en declaraciones a los periodistas





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha indicado que el expresidente del Gobierno y líder nacional del PP, Mariano Rajoy, "ha vuelto a demostrar una vez más ser una persona cabal" y ha trasladado que hay que "agradecerle todos estos años en los que ha hecho mucho por España y por el partido".



"Rajoy siempre ha demostrado ser una personal cabal y con esta decisión creo que lo vuelve a demostrar una vez más", ha asegurado en declaraciones a los periodistas Fernández-Pacheco, quien ha remarcado que Rajoy "deja una España mucho mejor, por lo que su legado siempre estará ahí".



El regidor ha reivindicado al PP "sin ninguna duda" como el "mejor partido que hay en España" y se ha mostrado convencido de que en esta "nueva etapa" el "liderazgo" del partido lo asumirá "gente responsable".



"Estoy seguro de que seremos capaces de ofrecer a los ciudadanos, cuando llegue el momento, una propuesta de gobierno en los diferentes territorios que este a la altura, sobre todo, de todos esos millones de votantes que, año a año, han estado respaldado nuestro proyecto y que esperan mucho de nosotros", ha señalado.



Fernández-Pacheco ha subrayado que el PP está "integrado por grandes personas que trabajan de forma abnegada por el interés general" a "lo largo y ancho de toda España" y ha añadido que "hay gente de sobra preparada para estar a la altura".



Más cauto se ha mostrado a la hora de pronunciarse sobre qué fórmula debe primar para la elección de quien ha de sustituir a Rajoy al frente del PP y sobre las quinielas que ya se formulan en torno a quien podría ser el sucesor.



"Por suerte o por desgracia no tengo ninguna responsabulidad en el PP y ni siquiera tengo la mente puesta en cómo debe afrontarlo el partido", ha dicho para remarcar su condición "de militante" y afirmar que no se "atrevería a decir cuál debe ser la fórmula cuando hay órganos democráticamente elegidos que son los que deciden como afrontar este proceso".



En la misma línea se ha manifestado sobre posibles sustitutos: "Yo estoy en el soterramiento, en el puerto-ciudad, en la rehabilitación de la estación o en ver si aprobamos de una vez en Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y si somos capaces de terminar el Paseo Marítimo. Es lo único que me importa y me ocupa", ha concluido.





--EUROPA PRESS--