El alcalde asiste al derribo del muro de Sierra Alhamilla





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha indicado este martes que confía en que la ejecución de la primera fase para el soterramiento del paso a nivel de El Puche empiece en septiembre "tal y como estaba previsto" y ha señalado que no tiene ninguna noticia en contra de esto por parte del Ministerio de Fomento con cuyo titular, José Luis Ábalos, pidió una reunión "antes de verano", aunque ha destacado que no ha "tenido la suerte de que contesten".



"Son muchos los proyectos importantes los que están en cartera con el Ministerio de Fomento, proyectos que nos ha costado mucho trabajo sacar del cajón del olvido y que entiendo que pueden estar afectados por el cambio de color político al frente del Gobierno cuando son objetivamente buenos para la ciudad", ha asegurado a preguntas de los periodistas.



Fernández-Pacheco, quien ha asistido al inicio de la demolición del muro de Sierra Alhamilla, ha señalado que cuando acabe agosto reiterarán a Fomento su demanda de reunión con Ábalos y ha detallado que, entre los asuntos que van a abordar, figuran, entre otros, la segunda fase de este soterramiento de la vía del tren.



Ha recordado, en esta línea, que en el seno del último consejo de administración de la sociedad 'Almería Alta Velocidad', aún con un ejecutivo liderado por el PP, se acordó encargar a Adif la redacción de los proyectos básicos y constructivos de esta segunda fase con un presupuesto que ronda los 300.000 millones de euros.



El regidor ha hecho alusión, asimismo, a la cesión por parte de Adif de la antigua estación del ferrocarril, cuyas obras de rehabilitación van a "buen ritmo".



Sobre su uso, ha precisado que aún no han recibido respuesta por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias al anteproyecto que "hacer meses" presentó el Ayuntamiento, por lo que "estamos a la espera de que nos diga que le parece".



"Hemos tenido muchas reuniones en las que Adif ha marcado como prioridad el uso ferroviario pero, partiendo de eso, la propuesta pasa por un uso público, más social, ciudadano, cultural y turístico para que este magnífico edificio se convierta en la entrada perfecta a la capital cuando llegue el AVE. Nadie concibe mejor puerta de entrada", ha remarcado para declinar dar detalles sobre el citado anteproyecto "ya que no tenemos aún contestación".





