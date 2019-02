José Miguel Alarcón, secretario general del PSOE de El Ejido





El portavoz del grupo municipal del PSOE y candidato a la Alcaldía de El Ejido (Almería), José Miguel Alarcón, ha reconocido que la renuncia de cinco de los siete ediles grupo municipal socialistas "de golpe" "no es positivo ni bueno para el partido", pero que ya trabaja por recomponer el grupo y poder "continuar con el proyecto".



"No es un ramo de rosas, pero es un problema que estamos tratando que sea lo más leve y que pase", ha indicado Alarcón en declaraciones a Europa Press sobre la salida de los concejales al tiempo que ha explicado que, durante la jornada, se ha contactado con otros miembros de la lista para conformar el nuevo grupo municipal, de modo que ya se han elegido cuatro nuevos ediles.



Alarcón, quien ha asegurado que cuenta con el respaldo de la Ejecutiva Provincial, ha trasladado su "respeto total" a la decisión por motivos "personales" adoptada por los ediles salientes, a quienes ha agradecido su trabajo "diario" y "muy difícil" como concejales en la oposición, en donde "no cobramos y hacer política es complicado", según ha dicho.



Asimismo, ha rechazado que la conformación de la lista electoral para las próximas elecciones municipales esté relacionada con la salida de los concejales, de forma que ha recordado que la próxima semana se convocará una asamblea para elegir a sus miembros mediante una lista abierta.



"Tenemos mucho trabajo por delante y es lo que estamos intentando hacer", ha dicho el secretario municipal socialista, quien ha recalcado que "son 30 años de gobierno de derecha enquistada", por lo que ve preciso "llegar a los vecinos" como una alternativa de gobierno.

--EUROPA PRESS--