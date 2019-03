Alarcón dice que el alcalde sólo cuenta con la oposición “cuando se enfrenta a decisiones que le da miedo tomar solo”

El portavoz y candidato del PSOE a la Alcaldía de El Ejido reprocha al equipo de gobierno del PP que hace unos días se reuniera de forma unilateral con comerciantes para hablar de la peatonalización del centro sin contar con el resto de grupos, y recuerda a Góngora que “los tiempos de mayorías absolutas se están acabando”



José Miguel Alarcón

EL EJIDO.- Desde el PSOE de El Ejido, a través de su portavoz y candidato a la Alcaldía de El Ejido, José Miguel Alarcón, han querido denunciar de forma pública que “el alcalde de nuestro municipio solamente llama a la oposición cuando se enfrenta a decisiones que le da miedo tomar solo, como es el caso del rescate a la empresa Elsur o para hacer coincidir o no San Marcos con el día de las elecciones”. En este sentido, para Alarcón, Góngora “se olvida de la oposición y solamente nos tiene en cuenta cuando hay que tomar decisiones valientes”, a pesar de que a juicio del también secretario general del PSOE ejidense, “tiene que tenernos en cuenta en proyectos de este calibre”.

Así, desde el PSOE de El Ejido argumentan que hace unos días, el equipo de gobierno del PP se reunió de forma unilateral con un grupo de comerciantes para trasladarles el proyecto de peatonalización a llevar a cabo en el centro del municipio, en el marco de uno de los proyectos de la Edusi, con una inversión de 1,5 millones de euros. Un proyecto cuyos detalles desconocen desde la oposición, algo que Alarcón considera “inadmisible, no vemos de recibo que en un proyecto tan importante para la ciudad de El Ejido no se tenga en cuenta a la oposición”.

Es por este motivo por el que el portavoz y candidato socialista recuerda a Góngora que “aunque tenga mayoría absoluta los tiempos de mayorías absolutas se están acabando y hay que contar con todos”. Para concluir, José Miguel Alarcón lamenta que una vez más el

PP no se dé cuenta de que “este no es el camino, vemos muy bien que se cuente con los comerciantes, especialmente con nuestro comercio tradicional y con nuestras tiendas de barrio porque están desapareciendo, pero no hay que dejar a la oposición de lado porque entre todos podríamos adoptar las medidas más adecuadas y exitosas para el mejor desarrollo de nuestro comercio local”.