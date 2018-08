Agraciado un vecino de Beja con el Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años de la ONCE

[Sevilla] Un Vecino De Berja Se Lleva Un Sueldazo De 240.000 Euros En

El sorteo de fin de semana de la ONCE ha dado este pasado sábado uno de los Sueldazos que ofrece la entidad, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros en premios, a un vecino o vecina de la localidad almeriense de Berja, donde Néstor Hidalgo vendió el cupón agraciado con este premio de forma ambulante por el centro de la localidad.El afortunado obtuvo su cupón a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que quiere jugar. El sorteo de este pasado sábado 4 de agosto estaba dedicado al milagro de San Agustín de las Madres y el barranco de Añavingo Arafo de Tenerife y ha dejado el resto de premios en la Comunidad Valenciana.El origen de este milagro canario se remonta a 1751. Sobre 1745-46, el naciente del Barranco de Añavingo se vio cegado por un desprendimiento que taponó la salida del agua. A pesar de los esfuerzos de los habitantes, no humo manera de que el agua volviera a fluir.En 1751 se propuso al capellán encargado de la ermita de San Juan Degollado celebrar una rogativa hasta el naciente de Añavingo llevando la imagen de San Agustín, realizándose también un novenario. Dejaron la imagen en una cueva y, tras una noche de tormenta, el agua volvió a manar.En recuerdo de este prodigio, la Bajada de San Agustín de las Madres se realiza a través del barranco de Añavingo, cada cuatro años. Un buen número de peregrinos participa en esta fiesta, declarada de Interés Turístico Nacional.Este domingo, por cierto, el sorteo de la ONCE tiene motivo andaluz porque está dedicado al Gran Teatro de Huelva, dentro de la serie monográfica de 'Ciudades a escena' que arrancó el pasado 13 mayo con el cupón dedicado al Teatro Apolo, de Almería.--EUROPA PRESS--