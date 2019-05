AFIAL exige la retirada de la guía que actualiza la valoración de la fibromialgia sin contar con opiniones médicas

En el Día Mundial de la Enfermedad la asociación ha informado sobre su trabajo en apoyo a los afectados y sus familias



Mesa informativa instalada en Almería con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia

ALMERÍA.- Cada 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y por ello AFIAL, la Asociación almeriense que aglutina a los afectados de estas dos patologías, ha salido hoy lunes a la calle para realizar sus reivindicaciones. Esta asociación miembro de FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, que cuenta con 250 socios/as está viviendo según ellos una situación indignante tras la reciente intención del Instituto Nacional de la Seguridad Social de publicar la segunda edición de la “Guía de Actualización en la Valoración de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, Electrosensibilidad y Trastornos Somatomorfos”, ya que empeora la situación social y laboral de los afectados.

El manifiesto leído por Pilar Quesada, Presidenta de AFIAL, ha ido encaminado a describir la situación de retroceso que describe esta guía por la que pasarían los 17.000 afectados en nuestra provincia, si ésta llega a distribuirse. “Por ello el pasado día 9 de mayo entregamos un escrito en la Delegación Almeriense del INSS instando a su retirada inmediata, porque además de perder derechos que nos ha costado mucho trabajo conseguir, no está avalada por ningún comité científico ni medico, así como tampoco por asociaciones de afectados”, ha explicado Quesada.

La guía recoge una definición de cada patología, forma de diagnóstico, evolución y tratamiento, así como indicaciones sobre los plazos de incapacidad, temporal y permanente, y la evaluación de la misma. Su publicación no sólo llegará a los evaluadores e inspectores del INSS, sino que, además, será distribuida a todos los médicos de Atención Primaria del territorio nacional, con el objetivo de determinar las incapacidades laborales temporales. Las asociaciones de toda España, denuncian que no se haya contado con las opiniones de las sociedades médicas de los especialistas que tratan estas enfermedades, que ya se han posicionado en contra de los criterios de la guía, y no se haya realizado una actualización de la evidencia científica. Consideran por lo tanto imprescindible la creación de baremos para grados de discapacidad e incapacidad laboral actualizados en base a las últimas evidencias científicas.

Además de la lectura del manifiesto AFIAL a través de una mesa informativa ha informado a la sociedad sobre su trabajo en apoyo de los afectados y sus familias.