La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, ha afirmado que el proceso de primarias que se ha dado en el seno del partido en la capital "no es normal" y ha "debilitado las siglas y a todas las personas" que han participado en ellas, pese a lo cual, ha asegurado que tiene "energía y ganas" para encabezar un proyecto "ilusionante y apasionante" con el que alzarse como alcaldesa.



En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente socialista ha apuntado que el proceso interno por el que se disputó la representación del partido frente al senador y anterior portavoz municipal Juan Carlos Pérez Navas ha estado marcado por un "determinado interés en que esto saliese fuera" y terminara como una "lucha cainita".



"Esto hace mucho daño no a las personas, sino a las siglas del PSOE, que es un partido democrático y que tiene en su ADN que se celebren este tipo de primarias en las que los compañeros, libremente, eligen a las personas más cualificadas", ha valorado la edil socialista quien, finalizadas las elecciones internas, se ha mostrado partidaria de "cerrar, unir y aunar esfuerzos y trabajar todos en la misma dirección".



Valverde ha insistido en que las resoluciones sobre la proclamación del ganador así como los informes que la avalan son "firmes" y "ponen fin al proceso", a la vez que el documento emitido al respecto por el órgano federal tras las discrepancias por sectores del partido a raíz del polémico censo de militantes "hace una advertencia" de cara a investigar "qué personas son las que han estado ensuciando y sacando todo el asunto del proceso interno hacia fuera".



Con ello, la candidata ha reiterado que "hay cosas que se tienen que quedar en casa" según marcan los reglamentos internos del partido, con el que hay que ser "leales". "Se conocen las sospechas que una parte ha querido trasladar, porque además hay compañeros que tienen un mal perder, pero no van a desviar la atención en el cometido que tengo", ha añadido.



De esta forma, se ha mostrado partidaria de zanjar el posdebate sobre las primarias y ha instado a los compañeros que no hayan visto "sus ambiciones recompensadas" a que "hablen con quien tengan que hablar, pero internamente" puesto que la trascendencia a la opinión pública de los asuntos internos es, según ha valorado, un asunto "muy grave" que está "penalizado" por el reglamento socialista.



Sobre la marcha del anterior portavoz y ex concejal socialista Juan Carlos Pérez Navas, quien tras entregar su acta de edil mantendrá con su cargo en el Senado, Valverde ha indicado que el propio reglamento de la formación marca que "no se pueden duplicar los cargos electos", una cuestión que le han recordado durante toda la campaña de primarias.



"Cuando unos compañeros te dan la posibilidad y ponen en ti toda la confianza para que desarrolles un proyecto, hay que entregarse a ese proyecto, no puedes ir buscando personalismos ni intereses personales, uno tiene que trabajar por el partido y por la ciudad, y si los compañeros te eligen candidato hay que trabajar hasta la muerte y hasta el final", ha valorado Valverde.



Con esto, cree que la candidata que Pérez Navas, con quien entró a formar parte del equipo socialista en el Consistorio, debía de haber elegido "antes" y con "mayor naturalidad" entre uno de sus cargos en lugar de "haber esperado a que fuera de esta manera tan drástica". "Cuando salió como senador, tendría que haber elegido senador o portavoz" porque "tenía la opción" y porque "se le pidió que eligiese un puesto u otro, y al final no lo hizo".



Valverde ha dicho que "no ha habido la suficiente confianza" con Pérez Navas para aclarar los motivos que le llevaron a mantener ambos cargos durante "un montón de tiempo" pese a que desde el PSOE "se le ha pedido muchas veces" que se decantara, ya que no era "coherente" cometer "los mismos errores o hacer las mismas cosas" por las que desde el PSOE se criticó al ex alcalde y aún senador Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP).



Así, cree que la decisión de mantener los dos cargos en lugar de "dejar atrás el Senado" fue "libre y personal". "Sinceramente, yo no lo hubiera hecho jamás", ha apostillado ante la posibilidad de "quedarse y trabajar desde el primer día por este Ayuntamiento y por la ciudad de Almería".



En esta línea, ha recalcado que desde su proyecto están "abiertos" a "todos los compañeros que quieran venir a trabajar en el proyecto". "Me encantaría que se uniese todo el partido socialista", ha dicho Valverde antes de indicar que, incluso, ha recibido el "ánimo" de otras formaciones que han visto en su candidatura la "oportunidad de que una mujer pueda llegar por primera vez en la historia de esta ciudad a gobernar".



La aspirante a ser la primera alcaldesa de Almería ha defendido la legitimidad de su candidatura frente a las voces que, también desde el equipo de gobierno (PP), han considerado que el proyecto nace de un proceso "no del todo limpio", según opinó el primer teniente alcalde, Miguel Ángel Castellón. "Crear sospechas o dudas me parece absurdo porque tienen poco recorrido, no hay sombra de dudas, lo que ha habido son tensiones internas", ha despejado.



"A mí el PP no me va a despistar ni me van a crear ningún tipo de problema porque empiecen a trasladar dudas que no va a llegar a ningún tipo de lugar, los ciudadanos valorarán en qué se trabaja y si lo hacen por la ciudad y por los problemas de los almerienses", ha dicho Valverde, quien han invitado a los dirigentes populares a reflexionar sobre sus propias primarias para elegir candidato a la presidencia de su partido.



Valverde ha afirmado sentirse respaldada por la Agrupación municipal, con la que diseñará el proyecto de candidatura, al tiempo que ha indicado que, aunque no ha habido un mensaje de apoyo explícito por parte de la Ejecutiva Provincial, no cree necesario que se lo trasladen de tal forma. "No creo que no vayan a estar por ayudarme", ha valorado tras puntualizar que sí ha habido compañeros de la Dirección Provincial que se han dirigido a ella para mostrarle su confianza.



"Estamos todos en el mismo partido, en las mismas siglas y pienso contar con todos", ha dicho tras recordar que entre los miembros que conforman las mesas de trabajo de la ejecutiva local hay personas que pertenecían a otra candidatura. "Hablé con ellos para pedir su colaboración y ningún compañero me dijo que no", ha aclarado.



En el mismo sentido y ante el sector de la militancia que reclamaba la convocatoria de una asamblea extraordinaria en la que secretario local del PSOE de Almería, Fernando Martínez, ofreciera explicaciones sobre el proceso de primarias, la portavoz municipal ha asegurado que se está "cerrando" un cónclave ordinario, que se celebrará entre julio y septiembre, para debatir y explicar aquellos aspectos que sean necesarios.

