Adriana Valverde





La candidata electa del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha asegurado este lunes que para ella "no existe ninguna irregularidad" en el proceso de primarias seguido en la capital para ser designada como representante de su partido de cara a las elecciones municipales del próximo año, toda vez que ha asegurado sentirse "respaldada y apoyada" por sus compañeros.



Así se ha pronunciado la edil socialistas después de que el equipo de Juan Carlos Pérez Navas, quien también concurría al proceso, anunciara su interés en impugnar el proceso ante la Comisión Provincial de Garantías Electorales al detectar durante la jornada electoral del pasado domingo, entre otros casos, votantes "que forman parte de otros partidos políticos o comparten una ideología contraria a los principios y valores socialistas" así como militantes que no pudieron dar su apoyo al no estar en las listas.



Valverde ha insistido en que existe una resolución del Comité Federal con fecha del 13 de junio que indica que "las cuestiones planteadas estaban resueltas" y "daba vía libre a que se desarrollaran las primarias", con lo que ha insistido en que esta situación no le "preocupa" más allá de reconocer que los compañeros "que no están satisfechos o conformes con cómo se ha desarrollado el proceso" puedan "plantear las cuestiones que quieran".



Igualmente, y ante el informe redactado por la Comisión Provincial de Garantías en el que acepta las alegaciones de Pérez Navas y reconoce que se dan las condiciones para suspender el proceso, Valverde ha asegurado que es un extremo que no le preocupa "en absoluto". "No va a desviar la atención en mi labor y en el trabajo que tengo que hacer", ha añadido.



"La realidad es la que es y los compañeros ya se pronunciaron", ha dicho la candidata, para quien la decisión de los militantes "antes o después será definitiva", según ha advertido.



PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL



Valverde ha anunciado además que a partir de ahora se pondrá al frente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería como nueva portavoz; un puesto que hasta ahora ocupaba Pérez Navas quien, por el momento, mantiene su acta de concejal.



Al respecto, la edil ha insistido en que existe "incompatibilidad" para "desempeñar dos cargos" institucionales, lo que está "reflejado en nuestro reglamento", por lo que para ella esta dualidad "no se tendría que haber producido", aunque ha reconocido que "el acta es suya" y es él quien debe decidir si la entrega o se queda con ella. "Yo no hubiera dado lugar a esta situación desde el minuto cero", ha asegurado.



Con esto, ha avanzado que se va a producir una "reorganización" dentro del grupo en relación a la "metodología de trabajo" y "en cuanto a las acciones a desarrollar" a la espera que de que se incorpore un nuevo edil tras la salida de Consuelo Rumí para ocupar la Secretaría de Estado de Migraciones.



"En el tiempo que nos queda de aquí a las municipales la ciudad va a estar palmo a palmo paseada, pisoteada y haciendo nuestro programa y proyecto político, que va a nacer desde abajo y no va a ser un proyecto que se desarrolle en los despachos", ha apuntado Valverde, para quien "todas las manos son pocas" en su objetivo de conseguir la Alcaldía.





