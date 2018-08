Adif dice que la estación de Huércal cumplirá los requisitos para viajeros con discapacidad

Verdiblanca ha solicitado al administrador ferroviario igualdad de condiciones durante las obras de El Puche



Tren adaptado

ALMERÍA.- El Administrador de Infraestructura Ferroviarias ADIF ha contestado a una petición escrita solicitada por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca sobre el grado de accesibilidad que tendrá la estación de Huércal de Almería durante el periodo que permanezca cerrada la de Almería por las obras de soterramiento del paso a nivel del barrio de El Puche. En este sentido, la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, ha respondido que las instalaciones cumplirán los requisitos que recoge la normativa vigente para viajeros con diversidad funcional.

Así, a rasgos generales, algunos aspectos de accesibilidad más significativos que se interpreta en el escrito de ADFI que quedarán resueltos cuando acaben las obras de transformación de la estación huercalense, son los relativos a los aparcamientos públicos, donde deberán existir plazas reservadas en la cuantía que establece las normas para personas con movilidad reducida autorizadas, ubicadas lo más cerca posible de la entrada y salida accesibles, así como un itinerario practicable desde aquellas.

Precisamente, los itinerarios tanto exteriores como interiores de la estación deben ser accesibles, así como la venta de billetes, puntos de información, aseos, cafetería y andenes. Igualmente, entre las máquinas expendedoras y otros elementos interactivos, al menos una de ellas deberá estar adaptada para usuarios de sillas de ruedas. En el caso de que haya teléfonos públicos, debe instalarse al menos uno habilitado para personas con discapacidad visual, auditiva o física; y estará señalizado al efecto.

La estación temporal también debe tener información visual y acústica y equipos móviles en el andén, a elegir en función del tipo de tren y de la infraestructura, que permitan cubrir el desnivel existente con los vagones. En este sentido, Verdiblanca recuerda la queja puesta en julio de 2017 referente a la rampa que se fabricó expresamente para acceder en Almería al Talgo accesible puesto en circulación el verano pasado, que es más estrecha que las sillas de ruedas.

No obstante, Verdiblanca ve algunos aspectos que no quedan claros en el Real Decreto de 1544/2007 al que ADIF hace referencia como documento matriz sobre el que se regirán las obras de transformación de la estación de Huércal. Y es que esta norma por la que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad distingue el grado de accesibilidad entre capitales de provincias y estaciones con más de 750 viajeros diarios (que no es el caso de Almería).

Verdiblanca entiende que dado que es una sustitución temporal de la estación de la capital, debe considerarse la huercalense como si fuera la capitalina, porque de lo contrario no estaría obligada, por ejemplo, a tener un mostrador de venta de billetes, información y atención al cliente accesible, o que la zona del andén tenga una iluminación mínima media de 20 lux, o que los viajeros de silla de ruedas sean auxiliados con los medios precisos para subir o bajar del tren.

En el escrito de ADIF también queda otra laguna: la conexión de la propia estación periférica ubicada en esa zona metropolitano con la propia ciudad de Almería será a través de autobuses lanzadera y que para Verdiblanca deben ser accesibles a los viajeros con movilidad reducida.